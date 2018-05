Baasje vlucht weg met pitbull nadat die peuter in gezicht bijt op het strand HR

09 mei 2018

10u55

Bron: Le Parisien, France 3 0 Dieren Een baby van vijf maanden oud en een peuter van 2 jaar zijn dinsdagavond op een strand in het Franse Marseille aangevallen door een pitbull. Ze raakten zwaargewond. Na de feiten vluchtte de eigenaar van de hond weg met zijn huisdier.

De twee kinderen waren gisteravond rond 20 uur aan het spelen op het strand van Prado in de Franse stad. De baby raakte gewond aan zijn arm en zijn 2-jarige broer in het aangezicht. Hij heeft een grote wonde van 15 cm lang en 7 cm breed. De hulpdiensten brachten de slachtoffertjes naar het ziekenhuis. De 2-jarige moest daar meteen een operatie ondergaan om zijn gezicht te reconstrueren.

Geen leiband

De eigenaar van de hond was intussen met zijn dier op de vlucht geslagen. De man kon ’s avonds door de politie gearresteerd worden in zijn woning. In tegenstelling tot wat de plaatselijke regels voorschrijven, zou de hond niet aan de leiband geweest zijn, en droeg hij geen muilkorf.