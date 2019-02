Baasje verft haar hond roze zodat “mensen minder bang zouden zijn” ttr

Bron: Daily Mail, RTL 46 Dieren Tijdens wandelingen met haar hond Drama merkte de Amerikaanse Jessica Williams (21) uit de staat Kentucky op dat verschillende voorbijgangers vaak bang waren van haar viervoeter. De vrouw kwam op het idee om het dier roze te verven. De twintiger, die het resultaat op sociale media postte, krijgt nu doodsbedreigingen. “Onterecht”, zo vindt ze.

Volgens Jessica ziet haar vijf maanden oude puppy er nu “minder angstaanjagend” uit dan voor de roze verfbeurt. “Mensen zijn in het algemeen bang van grote honden”, vertelt Jessica. “Door Drama roze te verven, heb ik gemerkt dat veel meer mensen naar haar toekomen om haar te aaien. Bovendien tovert de roze kleur een glimlach op vele gezichten. Jammer dat Drama zelf niet kan aanschouwen hoe geweldig ze er nu uitziet.”

Bedreigd

Dierenliefhebbers reageren minder enthousiast. “Ze verwijten me dat ik mijn hond mishandel. Ik heb zelfs doodsbedreigingen gekregen. Wat de mensen niet weten, is dat mijn hond een beter leven leidt dan sommige volwassenen”, aldus Jessica, die ook de nagels van Drama een kleurtje gaf.



De Amerikaanse begrijpt de verontwaardigde reacties niet. “Ik gebruik natuurlijke verf, dus ik zie het probleem niet”. Jessica benadrukt dat de kleur vanzelf weer verdwijnt als Drama een paar wasbeurten krijgt. “De negativiteit zal me niet tegenhouden om haar in de toekomst nog een keer te verven”, klinkt het.

Gevaarlijk

Honden een make-over geven met verf is echter niet zonder gevaar. Vorig jaar raakte een Malteser in de Amerikaanse staat zwaargewond. Het baasje van Violet gebruikte paarse haarverf voor mensen, waardoor de vacht van het dier verschroeide.

Met Violet is het uiteindelijk goed afgelopen, maar volgens het dierenasiel - waar het gewonde hondje werd geplaatst - doen dergelijke incidenten zich helaas vaak voor.