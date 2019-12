Baasje van gedumpte hond toont geen berouw: “Hij maakte al mijn meubels kapot” Eveline Verwater en Jorien de Wit

22 december 2019

18u40

Bron: AD.nl 0 Dieren Op sociale media wordt gehakt gemaakt van een vrouw uit Rotterdam. Ze meldde zich als de voormalige eigenares van een rottweiler die in een bos was gedumpt. Kayra Bianchi (19) vond de rottweiler terwijl ze haar eigen hond uitliet en plaatste een oproep op Facebook om het baasje te vinden. Die meldde zich zowaar, maar met een onverwachte boodschap: “Je mag hem houden. Heb hem achtergelaten omdat ik morgen vertrek naar Dominicaanse Republiek.”

Bianchi was met haar eigen hond aan het wandelen toen ze de rottweiler vond. “Ik gooide een balletje, toen de rottweiler plots uit de bosjes kwam en achter de bal aanging.’’ Bianchi vond het vreemd dat er geen baasje te zien was. “Ik dacht: die komt wel. Ik ben drie uur lang op die plek in het bos gebleven, maar niemand kwam hem halen”, vertelt ze.



Dat de hond gedumpt zou zijn, leek onwaarschijnlijk. Volgens Bianchi zag hij er goed uit: “Mooie halsband, goed gevoed, sociaal en speels.” Na uren wachten belde ze haar dierenarts om de chip van de hond te laten uitlezen, maar de hond bleek er geen te hebben.

Zoektocht

Eenmaal thuis, met de rottweiler in haar kielzog, deelde Bianchi het verhaal op Facebook. Dat bericht werd massaal gedeeld. Een reactie van het baasje bleef ook niet uit. “Hallo, die rottweiler is van mij zijn naam is Gucci. Als je hem zo noemt reageert hij daar op. Je mag hem houden. Heb hem expres daar achtergelaten omdat ik morgen vertrek naar Dominicaanse Republiek en niet meer terug kom.”

De hond heeft inmiddels een naam gekregen die beter bij zijn stoere verschijning past. Gucci heet nu King. “Je noemt zo'n hond toch geen Gucci? Het is geen chihuahua!”

Volgens Kayra Bianchi is de politie langsgekomen om haar aangifte op te nemen. Het voormalige baasje heeft een stamboomcertificaat naar Bianchi opgestuurd. Zij heeft besloten de hond te houden en vindt het dier heel erg lief.

Het voormalige baasje slaat op Facebook nog flink van zich af, nadat ze een een stortvloed aan woedende reacties kreeg. “Lol heb geen spijt kon hem toch niet meenemen naar de Dominicaanse Republiek. En hij is toch vals hij beet hele tijd en springt en krast heel me huis onder.”