Baasje ontzet nadat ze hond vindt in illegale vossenval: “30 minuten later en ze was dood” KVDS

23 januari 2020

17u05 0 Binnenland Een vrouw uit de provincie Luik waarschuwt baasjes van honden op Facebook om uit te kijken voor illegale vossenvallen. Haar Mechelse herder Zena brak afgelopen weekend uit en raakte verstrikt in een constructie met ijzerdraad. Het dier werd maar net op tijd gevonden. “30 minuten later en ze was dood geweest”, aldus Angélique Vroonen.

De vrouw doet het hele verhaal in de Waalse krant La Meuse. Normaal gezien neemt ze haar hond altijd mee als ze gaat wandelen met haar paarden, maar dit keer had ze Zena thuisgelaten. “Toen ik weer thuiskwam, was ze verdwenen”, vertelt ze.

Facebook

Meteen postte ze een berichtje op Facebook, in de hoop dat iemand haar hond had gezien. Korte tijd later kreeg ze telefoon dat Zena gevonden was aan de rand van een bos in Merdorp, een deelgemeente van de stad Hannuit. Ze bleek gewond te zijn.





“Een vrouw die er aan het joggen was, had een hond horen janken”, aldus Vroonen. “Toen ze ging kijken, zag ze dat het dier vastzat in een ijzerdraad. Ze probeerde de hond los te maken, maar dat lukte niet. Daarop belde ze de politie van Haspengouw-West. Die haalde er op haar beurt het Animal Rescue Team van Haspengouw bij en dat kreeg de hond wél los.” (lees hieronder verder)

Het bleek om een geïmproviseerde vossenval te gaan. “Die zijn verboden”, zegt de vrouw ontzet. “30 minuten later en mijn hond was dood geweest. Gewurgd.”

De hond bleek een chip te hebben en zo kwamen de hulpverleners al snel uit bij Vroonen. Intussen is een onderzoek gestart naar wie de vossenval geplaatst kan hebben.

Rechtszaak

De vrouw is van plan er een rechtszaak van te maken als de dader gevonden wordt. “Ik heb 300 euro betaald voor de opvang en de verzorging van Zena en dat geld wil ik terug van de schuldige”, zegt ze nog. “Mijn hond is bovendien getraumatiseerd door wat ze heeft meegemaakt.”

Het uitzetten van klemmen en vallen is inderdaad verboden in ons land. Dat bevestigt het Agentschap voor Natuur en Bos aan onze redactie. “De jacht op vossen is alleen onder heel strikte voorwaarden toegelaten, tussen oktober en februari”, klinkt het. “Klemmen en vallen zijn altijd illegaal en horen niet in de natuur thuis. Wie ze toch ziet, wordt gevraagd om de natuurinspectie te verwittigen. Want in dat geval gaat het om een jachtmisdrijf.”