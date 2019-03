Baasje laat stafford op 9-jarig kind los, haar zoon voorkomt erger mvdb

25 maart 2019

14u02

Bron: 20 Minutes 2 Dieren Een ruzie over een parkeerplaats is onlangs in het Franse Bouguenais nabij Nantes serieus uit de hand gelopen.

Een koppel en hun 13-jarige zoon belde op 24 februari aan bij de woning van een familielid. Niemand deed open en de drie stonden op het punt om terug te wandelen naar hun wagen, maar dat was buiten een buurman gerekend. Hij sprak de drie aan over hun onreglementair parkeren, wat een veelvoorkomend probleem in de buurt is.

De discussie liep al snel uit de hand. Een handgemeen volgde waarbij de buurman en diens vrouw serieuze klappen kregen en op de grond vielen. Volgens de Franse nieuwssite 20 Minutes werd hun 9-jarig kind zelfs met de dood bedreigd.

Het escaleerde pas echt toen de vrouw van het bezoekende echtpaar de autokoffer met opzet opende waardoor hun hond, een American stafford-terriër, uit de wagen sprong. De stafford zonder muilkorf of leiband stond op het punt om aan te vallen. Het negenjarig kind heeft wellicht zijn leven te danken aan het ingrijpen van de 13-jarige zoon. Hij kon in extremis de stafford in bedwang houden.

De gealarmeerde politie kwamen even later ter plaatse. De dertienjarige en zijn ouders hadden toen al het hazenpad gekozen.