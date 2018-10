Baasje dumpt hond en laat hartverscheurende brief achter Dénis van Vliet

08 oktober 2018

22u13

Bron: AD 35 Dieren ''Kan niet meer voor hem zorgen. Heb geen inkomen en ben zelf nu op straat.'' Een brief met die woorden hebben de medewerkers van een dierenasiel in Rotterdam aangetroffen bij een hond die is achtergelaten voor hun deur.

Volgens de brief van het baasje of bazinnetje heet de Amerikaanse stafford Zion en is hij 2,5 jaar oud. In de brief doet de wanhopige hondendumper nog een oproep aan het nieuwe baasje van Zion: ,,AUB zorg goed voor hem!".

Afgaande op de hartverscheurende brief is Zion een 'goeie hond'. De ex-hondenbezitter schrijft in de brief 'ik kon niet anders doen dan zo - sorry'.

Dierenagent Hans Manse van de Rotterdamse politie probeert nu om met Zions baasje in contact te komen. "Niet om hem of haar te straffen", aldus de agent. "Wel om het baasje de weg naar de hulpverlening te wijzen."