Baasje besmet met coronavirus? Dan moet kat ook in quarantaine KVDS

09 april 2020

22u03 82 Dieren Wie besmet is met het nieuwe coronavirus of dénkt besmet te zijn, houdt zijn of haar kat beter binnen. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.

Voor alle duidelijkheid: er is amper een handvol gezelschapsdieren ontdekt dat positief testte op Covid-19 en zij leefden geïsoleerd bij mensen die ook besmet waren met het virus. Er is dus geen reden tot paniek. Maar het ziet er tegelijk naar uit dat dieren besmet kunnen worden door de mensen met wie ze samenleven. En dat ze het virus kunnen verspreiden onder soortgenoten. En onder mensen, als de dieren bijvoorbeeld virusdruppeltjes in hun vacht zouden hebben en ze geaaid zouden worden.

Kat en fret

Daarom wordt aangeraden om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Dat is niet alleen het vermijden van nauw contact met je huisdier als je ziek bent of denkt te zijn, maar zelfs je huisdier in een ruimte apart te houden, zo zegt viroloog Steven Van Gucht aan Het Nieuwsblad. En dat om het risico om het dier te besmetten zo klein mogelijk te houden.



Goed om weten: vooral de kat en de fret zouden gevoelig zijn voor besmetting. Bij honden zou de ziekte niet echt aanslaan. Maar ook bij hen kunnen virusdruppeltjes overleven op de vacht.



Wie niet ziek is of geen symptomen vertoont, hoeft zijn dieren niet binnen te houden.



