Baasje (62) wil Mechelse herders eten geven, maar wordt zwaar toegetakeld door drie honden HAA

08 augustus 2019

14u45

Bron: Sudinfo 0 Luik Drie Mechelse herders hebben dinsdagavond hun baasje zwaar toegetakeld in Vinalmont (Luik). De 62-jarige vrouw kreeg meerdere beten en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is ze buiten levensgevaar, meldt Sudinfo.

De vrouw was haar drie Mechelse herders thuis aan het voederen, toen de dieren zich plots tegen haar keerden. De honden gingen vervolgens elkaar te lijf. Eén Mechelse herder liet daarbij het leven. Het is niet duidelijk of de honden vrij rondliepen of in een kooi opgesloten zaten.

De zwaargewonde vrouw werd door haar partner naar de spoeddienst van het ziekenhuis in Hoei gebracht. Ze had meerdere bijtwonden en verkeerde in kritieke toestand. Inmiddels is ze buiten levensgevaar. Door de ernst van haar verwondingen en de kans op infecties ligt ze voorlopig nog op de dienst intensieve zorgen. Een dierenarts heeft de twee overgebleven herdershonden na de aanval laten inslapen.

De politie van de zone Meuse-Hesbaye bevestigt de feiten en meldt dat het parket is ingelicht. Er is een gerechtelijk onderzoek geopend.