Aziatische reuzenhoornaar rukt op in VS

05 mei 2020

15u29 7 Dieren De Aziatische reuezenhoornaar duikt op in de VS. Deze monsterwesp is bijna twee keer zo groot als een normale wesp en is berucht om zijn moordlustige gedrag: hij vreet honingbijen. Imkers vrezen voor een massaslachting.

De reuzenhoornaar kwam vroeger alleen maar voor in China en Zuid-Korea. In december kreeg het staatsministerie van Landbouw in de noordwestelijke VS-staat Washington meldingen van waarnemingen uit twee verschillende plaatsen. Dat gebeurde enkele weken al op Vancouver Island in Canada. Mogelijk zijn ze onbedoeld meegereisd met een containerschip. Iets wat ook gebeurde in Europa met de Aziatische hoornaar, het kleiner broertje.



Enkele wespen overleefden in 2004 een zeereis vanuit China in een lading aarden potten en kwamen aan land in het Franse Bordeaux. Elf jaar later kwam deze vespa velutina over heel Frankrijk voor. In november 2017 werd voor het eerst op Belgische bodem een heel nest verdelgd. Dat gebeurde in Poperinge. In de twee jaar die volgden, roeiden brandweerploegen over heel ons land nesten Aziatische hoornaars op, wat er op wijst dat de invasieve exoot hier prima kan overleven en zich definitief heeft gevestigd. Sinds 2016 zijn landen van de EU verplicht om de insecten op te sporen en te verdelgen.

Amerikaanse imkers zetten de zeilen bij om de beestjes uit te roeien. Temeer omdat de Aziatische reuzenhornaar niet alleen aanzienlijk groter zijn dan de Aziatische hoornaar, maar ook veel agressiever. Ze vallen in groepjes bijennesten aan waarbij ze de korf eerst omsingelen om vervolgens naar binnen te dringen. Voor honingbijen is haast onbegonnen werk om zo’n aanval af te slaan. Ook van overheidswege krijgen inwoners de raad waarnemingen meteen te melden. Bij een verminderde bijenpopulatie worden sommige planten minder bevrucht waardoor het hele ecosysteem gaat wankelen, met mislukte oogsten en lagere voedselproductie tot gevolg. Tot nu toe is de Aziatische reuzenhoornaar enkel in Washington State gespot.

De Aziatische reuzenhoornaar zelf te lijf gaan, wordt zwaar afgeraden. Een normale wespensteek is al alles behalve een pretje, laat staan een steek door een vijf centimeter grote kolos.

