Aziatische olifant heeft wiskundeknobbel bijna zo groot als de mens

23 oktober 2018

De Aziatische olifant, iets kleiner dan de Afrikaanse variant, heeft een wiskundeknobbel bijna zo groot als de mens. Dat suggereert een nieuwe studie die de numerieke vaardigheden van de olifant onderzocht. Het resultaat verscheen in het vakblad Journal of Ethology.

De onderzoekers lieten veertienjarige olifant Authai die in een Japanse dierentuin leeft, met afbeeldingen van fruit werken. Daarvoor moest Authai eerst leren hoe een touchscreen werkt aangezien de prentjes daarop afgebeeld werden.



Vervolgens leerde de olifant dat ze de afbeelding met het meeste stuks fruit moest aanduiden met haar slurf. Eenmaal dat lukte, testten de onderzoekers of de olifant de hoeveelheid fruit kon onderscheiden van de plaats dat het fruit op de afbeeldingen in beslag nam. Daarom beelden ze het fruit de ene keer groot, een andere keer klein af. Terwijl de omvang van het fruit of een stijgende hoeveelheid afgebeeld fruit de prestaties van Authai niet beïnvloedden, had de olifant het moeilijker wanneer het verschil tussen het aantal stuks fruit op de afbeeldingen klein was. Het was bijvoorbeeld moeilijk om een afbeelding met drie stukken fruit te onderscheiden van een afbeelding met vier stukken.

Tellen en belonen

Wanneer Authai het juiste plaatje aantikte, kreeg ze een beloning. Zo wist de olifant uiteindelijk 66,80 procent van de gevallen het plaatje aan te duiden met de grootste hoeveelheid fruit. Dat percentage ligt veel hoger dan je mag verwachten wanneer het beest zou gokken.

Rekenvermogen identiek aan dat van de mens

Niet enkel mensen beschikken over goede cognitieve kenmerken, maar ook olifanten beschikken over zulke kwaliteiten die deels identiek zijn aan het menselijk rekenvermogen. Dat besluiten de onderzoekers. Ze vermoeden overigens dat het cognitief talent van de Aziatische olifant dichter aansluit bij dat van de mens dan bij zijn Afrikaanse soortgenoot.