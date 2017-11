Aziatische hoornaar vestigt zich definitief in Vlaanderen: "Honderden koninginnen hebben zich verspreid" HR & VHS

15u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 RV De BijenVriend/Thinkstock Het nest met een diameter van 50 centimeter (links) werd dinsdag aangetroffen in Poperinge. Dieren In Poperinge is gisteren een nest Aziatische hoornaars ontdekt met een diameter van 50 centimeter. " Doordat dit nest zo laat ontdekt werd, hebben wellicht honderden koninginnen zich verspreid in de regio. Deze exotische soort zal dus niet meer verdwijnen uit onze contreien."

Begin oktober werd er in en rond Wevelgem nog intensief gespeurd naar nesten, nadat daar een exemplaar van de invasieve soort werd gespot. Vergeefs, want er werden toen geen nesten gevonden.

De Aziatische hoornaar is een van de grootste vijanden van imkers, maar ook van landbouwers. "Bijen zorgen voor de bevruchting van fruitbomen en gewassen", vertelde Tim Adriaens, bioloog en expert exoten bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) toen. "Ook voor de diversiteit is dit een klap, want de Aziatische hoornaar eet zweefvliegen en wilde bijen op. Voor de mens is het een wesp zoals de andere: een steek is even pijnlijk en gevaarlijk."

Maar er is dus vermoedelijk geen ontkomen meer aan. Dinsdag werd in Poperinge een nest ontdekt van 50 cm diameter. "Ze hangen dus niet steeds in hoge bomen in bossen, zoals gedacht", klinkt het bij imkerij De Bijenvriend. "Doordat dit nest zo laat ontdekt werd, hebben wellicht honderden koninginnen zich verspreid in de regio. Deze exotische soort zal dus niet meer verdwijnen uit onze contreien."