Autopsie op dode wolf, daarna wordt hij opgezet HA

12 maart 2018

16u42

Bron: VRT 6 Dieren De dode wolf die gisteren werd gevonden in Neeroeteren (Limburg) zal worden opgezet om te bewaren voor het nageslacht. "De eerste wolf na meer dan 150 jaar is een historische gebeurtenis", zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) aan de VRT.

Het dier bezweek vermoedelijk na een aanrijding, maar een autopsie moet daar uitsluitsel over brengen. Morgen wordt het karkas onderzocht. Een aantal botten van de mannetjeswolf worden voor verder onderzoek naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel gebracht. Volgens Koen Van Muylem van het INBO is het belangrijk dat het beest wordt bewaard. En dus zal de wolf na de autopsie worden opgezet om te bewaren voor het nageslacht. Het INBO wil het dier gebruiken op beurzen. Voorlopig zijn er geen plannen om het karkas permanent tentoon te stellen.