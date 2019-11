Australische vrouw zet alles op alles en redt zwaar verbrande koala uit vlammenzee Kees Graafland

19 november 2019

14u49

Bron: AD.nl 0 Dieren In Australië zijn indrukwekkende beelden uitgezonden van een koala die vlucht voor de bosbranden die het oosten van het land momenteel teisteren. Het diertje lijkt niet te kunnen ontkomen aan de vlammen en is zwaargewond. Totdat een toegesnelde vrouw haar t-shirt uittrekt, op het diertje af rent, hem in het katoen wikkelt en uit het vuur redt. Ze giet daarna water over de brandplekken op het beestje, de koala heeft duidelijk veel pijn. Intussen likt de geredde nationale troetelbeer gelukkig wel zijn wonden.

Het is een filmpje dat gelukkig relatief goed afloopt: het dier is gered. De vrouw laat lokale media weten de koala naar het bekende koalaziekenhuis in Port Macquarie te brengen. Daar worden de laatste tijd elke dag weer nieuwe dieren met brandwonden binnengebracht.

Te traag

Koala’s zijn te traag om het vuur voor te blijven. Hun instinct is niet om te vluchten, maar om bij gevaar hoog in een boom te klimmen, wat meestal einde verhaal betekent. Experts lieten eerder al weten dat ze denken dat de helft van de koalapopulatie in New South Wales is omgekomen door de vele branden daar en in Queensland in het oosten van Australië. In het reservaat rond Port Macquarie zijn alleen al naar schatting 350 van de 500-600 dieren overleden. In heel Australië zouden 50.000 à 100.000 koala’s wonen.

Tientallen branden

De oostkust van Australië gaat gebukt onder vele branden. Ruim 350 huizen zijn de afgelopen maand verwoest. Hittegolven en stevige winden maken de situatie er niet makkelijker op voor de 1.400 brandweermannen die dagelijks vechten tegen tientallen branden. Zes mensen kwamen tot nu toe om het leven en zo’n 2,5 miljoen hectare is al verbrand.

Ook de komende dagen is er geen verbetering in zicht. Verwacht wordt dat het kwik op vele plaatsen rond de 40 graden Celsius zal schommelen, wat gecombineerd met een droge lucht en windsnelheden van 65 kilometer per uur en meer het risico op nieuwe branden nog doet toenemen.