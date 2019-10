Australische nachtclub biedt puppy’s aan ‘voor even of voor het leven’ IB

31 oktober 2019

00u57

Bron: news.com.au, The Advertiser/Adelaide Now 0 Dieren Een nachtclub in de Australische stad Adelaide die als marketingstunt via Facebook gratis puppy’s aanbood aan haar klanten, werd al snel op andere gedachten gebracht door boze lezers, die de dierenbescherming inschakelden en de uitbaters van dierenmishandeling beschuldigden.

“Ja echt, we hebben zaterdagavond levende puppy’s in de club”, klonk het in het bericht waarin klanten worden uitgenodigd om na het feesten een hondje mee naar huis te nemen. “Dit kan je maatje voor het leven worden of anders gewoon voor eventjes. Als je je bedenkt, kan je de puppy altijd terugbrengen”, klonk het verder.

Het bericht, dat volgens de club als marketingsstunt bedoeld was, ontplofte al gauw in het gezicht van het management. Mensen lieten onder het bericht woedende commentaren achter en schakelden massaal de dierenbescherming in.

“Grapje”

De club haastte zich om te zeggen dat het allemaal maar als grap bedoeld was, maar ook de dierenbescherming kon niet met de stunt lachen. “Jonge dieren en zeker puppy’s zijn extra kwetsbaar en het getuigt van zeer slechte smaak om te grappen dat je ze naar een luide omgeving als een nachtclub zal brengen, ze weg zal geven eventueel ook nog openstaat om ze terug te nemen”, klinkt het bij Rebekah Eyers van de Zuid-Australische dierenbescherming RSPCA. “We snappen de behoefte aan publiciteit die een club heeft, maar dit idee was duidelijk niet goed uitgedacht. Bovendien zijn wij overspoeld met tijdrovende telefoontjes en berichtjes, allemaal voor wat achteraf een grap bleek te zijn.”

Intussen pikt de directe concurrent van de club die in dezelfde straat ligt een graantje mee van de hoe dan ook gegenereerde publiciteit: HQ Complex laat via Facebook weten een deel van hun zaterdagavondopbrengsten te doneren aan de dierenbescherming. De uitbaters van Dog and Duck weigerden zelf commentaar te geven aan de Australische media.

Met de actie was de nachtclub overigens niet aan haar proefstuk toe: eerder haalde Dog and Duck al de Australische media met de beloftes om klanten gratis condooms en gratis sigaretten te geven.