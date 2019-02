Australische mozaïekstaartrat eerste uitgestorven zoogdier door klimaatopwarming lva

Bron: CNN 0 Dieren De Bramble Cay melomys of de Bramble Cay-mozaïekstaartrat, een kleine bruine rat die leefde op een eilandje noordelijk van het Australische vasteland, gaat de geschiedenis is als het eerste zoogdier dat is uitgestorven ten gevolge van “door de mens veroorzaakte klimaatverandering”. Dat meldt de Australische overheid.

De Bramble Cay melomys was thuis op een klein koraaleilandje van ongeveer vijf hectare in het noorden van het Great Barrier Reef, meer bepaald in de Torres Strait tussen Queensland en Papoea-Nieuw-Guinea.

Het zoogdier werd al tien jaar niet meer gezien en werd voor de eerste keer uitgestorven verklaard in 2016 in een rapport opgesteld door de Universiteit van Queensland. Die bevinding wordt nu bevestigd door de Australische overheid.

De oorzaak dat het knaagdier is uitgestorven is “bijna zeker de overstroming van de oceaan” door de stijgende zeespiegel de afgelopen tien jaar. Dat heeft gezorgd voor “een catastrofale reductie van de natuurlijke habitat”, staat in het rapport.

“Dit is geen gemakkelijke beslissing”, zei Geoff Richardson van het ministerie van milieu en energie in de senaat. “Wanneer een soort als uitgestorven wordt gecategoriseerd, wordt immers iedere vorm van bescherming stopgezet”.

Naar schatting leefde er rond de jaren 70 enkele honderden Bramble Cay-mozaïekstaartratten op het eiland. De populatie daalde daarna drastisch en in 1992 kwam de rat op de lijst van bedreigde diersoorten terecht.

Als de temperatuur op aarde blijft stijgen zouden ongeveer 8 procent van alle soorten ter wereld uitsterven volgens een studie uit 2015 aan de Universiteit van Connecticut. Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika zijn daarbij bijzonder kwetsbaar.