Australische haaiennetten hebben desastreuze gevolgen

Bron: ABC, The Telegraph 0 Sea Shepherd Vijf roggen raakten verstrikt in de haaiennetten. Dieren In Australië laait het debat over de beste manier om populaire badplaatsen haaienvrij te houden weer op na beelden van in netten verstrikte roggen. Die netten moeten verhinderen dat haaien te dicht bij de stranden komen, maar vormen een gevaar voor het zeeleven.

Slechts enkele dagen nadat een parlementair onderzoek uitwees dat haaiennetten schadelijk zijn voor het zeeleven en moeten verbannen worden, brengt dierenrechtenorganisatie Sea Shepherd beelden naar buiten van vijf roggen die verstrikt zaten in de netten nabij Ballina, een stadje in het oosten van Australië. Daar loopt momenteel een zes maanden durend proefproject met haaiennetten.

“Het was erg moeilijk om te zien hoe de levende dieren zich uit de netten probeerden te bevrijden,” zegt Leigha Aitken, duikster en Sea Shepherd-medewerkster.

Sea Shepherd Slechts twee roggen konden levend bevrijd worden.

De milieuorganisatie bracht meteen de autoriteiten op de hoogte, maar volgens Sea Shepherd-woordvoerder Jonathan Clark duurde het meer dan een uur voor er hulp kwam. Zelf mochten ze niets ondernemen om de dieren te bevrijden.

“Het antwoord was duidelijk,” vertelt hij: “Ze vroegen me of ik op de hoogte was van de wetgeving omtrent haaiennetten en ik weet dat er een boete van 22.000 dollar staat op het knoeien met de netten. Terwijl een rog of een schildpad enige tijd kan overleven, heb je minder dan 20 minuten wanneer een dolfijn in die netten verstrikt geraakt. Het is onvermijdelijk en ik ben er zeker van dat het voor deze gemeenschap absoluut hartverscheurend zal zijn wanneer we ook die dieren beginnen te verliezen.”

Sea Shepherd Sea Shepherd bracht de autoriteiten op de hoogte, maar het duurde meer dan een uur voor er iemand ter plaatse kwam.

Meer roggen dan haaien in netten

Drie van de vijf roggen overleefden de netten uiteindelijk niet, de twee andere konden bevrijd worden.

Er vond al eens eerder een zes maanden durende proefperiode met haaiennetten plaats in de regio. Toen raakten 275 dieren verstrikt in de netten. Slechts negen van hen waren haaien, 182 keer ging het om roggen.

Debat

In Australië wordt momenteel gedebatteerd over de beste manier om stranden te beschermen tegen haaien, zonder daarbij dieren in gevaar te brengen.

Het recente parlementaire onderzoek raadt aan om het gebruik van haaiennetten af te voeren en ze te vervangen door alternatieven zoals sonartechnologie en drones. Sonarboeien die in staat zijn om verschillende diersoorten te herkennen, kunnen redders in de buurt op de hoogte brengen wanneer een haai nadert. Een andere mogelijkheid is het uitrusten van surfplanken en duikmateriaal met toestelletjes die elektrische signalen uitzenden waarmee de haaien worden afgeschrikt.

De autoriteiten gebruiken ondertussen al drones om haaien in de omgeving van badplaatsen op te sporen, maar voorstanders van de traditionele netten halen aan dat haaien in de omgeving van 85 beschermde stranden de voorbije 55 jaar slechts één dodelijk slachtoffer maakten.

Sea Shepherd Bij een eerder proefproject raakten negen haaien en 182 roggen in de netten verstrikt.