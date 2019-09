Australische fokker die de labradoodle kweekte: “Ik liet monster van Frankenstein los” jv

25 september 2019

12u13

Bron: ABC 0 Dieren Wally Conron kweekte in 1989 de eerste labradoodle, maar heeft daar nu spijt van. “Ze zijn bijna allemaal zot ofwel hebben ze een erfelijk probleem”, zegt hij aan de Australische zender ABC over zijn nochtans erg populaire kruising tussen een poedel en een labrador. Hij spreekt van “een monster van Frankenstein”.

De Australische hondenfokker kweekte het hybride ras in 1989 voor een blinde vrouw die geen geleidehond in huis kon pakken, omdat haar man allergisch was aan hondenhaar. Hij had drie jaar meer dan 30 poedels uitgeprobeerd als blindengeleidehond, omdat het haar van dat ras geen allergische reacties opwekt. Conron vond dat de poedels niet hetzelfde karakter hadden dan de labradors en hij begon ze dan maar te kruisen. Met succes. De eerste geleidehond van de nieuwe kruising was voor de blinde vrouw. De labradoodle heette Sultan.

Dertig jaar later is de labradoodle een van de populairste gekruiste hondenrassen ter wereld. Maar niet tot tevredenheid van Conron zelf. “Ik heb de doos van Pandora geopend en het monster van Frankenstein losgelaten”, beweert hij. “Ik vind dat de grote meerderheid ofwel zot is, ofwel een erfelijk probleem heeft. Ik zie ook wel echt leuke labradoodles maar ze zijn zeldzaam.”

Wally Conron vreest dat sommigen de hond aan het overfokken zijn met hun eigen versies, zoals groodles - een kruising tussen een golden retriever en een poedel - en spoodles - een kruising tussen een poedel en een spaniël.

Toen Conron met de andere puppy’s uit het nest van Sultan bleef zitten, stapte hij naar de media, met alle gevolgen van dien. “Al na een paar dagen besefte ik wat ik had gedaan”, zei hij aan ABC. Conron vreesde meteen dat cowboyfokkers weleens munt zouden kunnen slaan uit zijn geslaagde kruising.