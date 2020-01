Australische ekster bootst sirenes brandweerwagens na IB

03 januari 2020

04u09

Bron: stuff.co.nz, Facebook 2 Dieren In de Australische stad Newcastle in de door bosbranden geteisterde staat New South Wales, luiden de brandweersirenes zo dikwijls dat een lokale ekster het geluid is beginnen nabootsen.

De Australische vogelaar Gregory Andrews filmde de vogel terwijl hij het geluid van de sirenes nadeed en deelde het filmpje op een lokale Facebookpagina voor liefhebbers van inheemse vogels. “Dit is een van de coolste dingen ooit”, schreef hij bij het filmpje. “Vandaag kwam ik een Australische ekster tegen in Newcastle (NSW) die had geleerd om de sirenes van brandweerwagens en ambulances na te doen.”

When the birds start singing fire engine sounds... 😧

Credit: Gregory Andrews, Newcastle. pic.twitter.com/g11BMry1HC Isobel Roe(@ isobelroe) link

De video is intussen al meer dan 2.000 keer gedeeld sinds hij op tweede kerstdag verscheen. “Wat een opmerkelijk bewijs van de intelligentie van deze vogels”, schreef Paul Richards bij de post. “Ik zie ook een ekster die een brandweerwagen nadoet in Newcastle, maar ik zie het meer als een symptoom van klimaatverandering. Een metafysische versie van de ‘kanarie in de koolmijn’”, aldus de man.

De bosbrandencrisis in Australië gaat intussen onverminderd voort. Een marineschip is vandaag aangekomen in Mallacoota om mensen te evacueren van het strand, waar zo’n vierduizend mensen al sinds dinsdag vastzitten in de Australische staat Victoria.

