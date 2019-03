Australische bultrug is terug van weggeweest: van enkele honderden naar 25.000 in zestig jaar tijd lva

Bron: Belga 0 Dieren De Australische bultrug heeft een succesvolle comeback gemaakt nadat de diersoort lange tijd met uitsterven werd bedreigd. De populatie groeide aan van enkele honderden walvissen in de vroege jaren zestig naar ongeveer 25.000 exemplaren nu, zeggen onderzoekers van de universiteit van Queensland.

"Onze waarnemingen geven aan dat de populatie Australische bultrugwalvissen het goed doet, en jaarlijks gemiddeld met 10,9 procent aangroeit", legt een van de onderzoekers, Michael Noad, uit. Als dit groeiritme wordt aangehouden, kan het aantal dieren tussen 2021 en 2026 een piek bereiken, staat daarnaast te lezen in de studie die werd gepubliceerd in het blad Population Ecology.

Toch waarschuwen de wetenschappers voor nieuwe bedreigingen, die kunnen leiden tot een nieuwe neergang. "We begrijpen nog niet altijd hoe en waarom grote zoogdieren die in aantal weer toenemen uiteindelijk een plafond bereiken", vervolgt Noad. "Aan de ene kant zijn ze snel aan het herstellen, maar aan de andere kant worden ze ook bedreigd door klimaatverandering en de impact daarvan op het Antarctisch krill, hun voornaamste voedingsbron. Indien er in de nabije toekomst een negatieve tendens ontstaat binnen de populatie moeten we dat kunnen detecteren en de oorzaak ervan begrijpen", aldus de wetenschapper.

De onderzoekers volgden walvispopulaties van Point Lookout op North Stradbroke Island, ten oosten van Brisbane in de Australische deelstaat Queensland, en verzamelden data in 2007, 2010 en 2015.

De bultrugwalvis is een van de grootste vinvissen in de oceaan. Ze worden tot wel 16 meter lang en kunnen tot 45 ton wegen. Nadat de diersoort nog slechts 500 exemplaren telde, verbood de Australische regering in 1962 de commerciële walvisvangst van bultruggen.

