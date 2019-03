Australiër vangt kop van gigantische haai: “Een nog groter monster moet de rest hebben opgegeten” TVC

Bron: The Sun 0 Dieren Visser Jason gooide enkele lijnen uit aan de kust van Bermagui, een plaats in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales, toen hij de kop van een grote makohaai ving. “Het beest dat deze haai heeft aangevallen, moet gigantisch zijn geweest, want deze grote mako weegt ongeveer 570 kilogram”, aldus de visser.

“Dit was alles wat we nog konden opvissen van deze grote haai. Jammer genoeg hebben we niet kunnen zien door wat het werd opgegeten, maar het moet indrukwekkend zijn geweest. De kop moet iets van een honderd kilogram wegen”, schrijft Jason op Facebook. “Het was een zotte ochtend: we hoopten kleine haaien aan de haak te slaan, maar kregen grote haaien die door gigantische haaien zijn opgegeten.”

Een makohaai of kortvinmakreelhaai is mogelijk de snelste haai ter wereld. In ieder geval staat het wereldrecord hoogspringen op zijn naam: 7,6 meter. Deze haai kan vier meter lang worden en weegt ongeveer 570 kilogram.

Megalodonhaai of witte haai

Wat zwemt er dan in zee rond dat groot genoeg is om het hoofd van deze makohaai af te bijten? Sommigen denken aan een megalodonhaai, een enorme angstaanjagende prehistorische haai die tot 18 meter lang kon worden. Maar het dier bestond ongeveer 3,6 miljoen jaar geleden en zou zijn uitgestorven. Een andere optie is een witte haai die tot zes meter lang kan worden.