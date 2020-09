Australiër treft thuis twee door het plafond gezakte pythons aan IB

02 september 2020

00u45

Bron: BBC, Facebook 2 Dieren Een Australiër uit Laceys Creek bij Brisbane in Queensland kreeg eerder deze week de schrik van zijn leven toen hij nadat hij thuiskwam, twee enorme slangen aantrof in zijn slaap- en woonkamer. De reptielen waren door het plafond boven de keuken gezakt – gezamenlijk wogen de pythons dan ook maar liefst 22 kilo. Dat meldt de BBC.

Slangenvanger Steve Brown, die door de geschrokken eigenaar van het huis werd ingeschakeld, zegt dat de pythons “exceptioneel groot” zijn. Hij gaat ervan uit dat de twee mannetjes, van 2,8 en 2,5 meter lang aan het vechten waren om een vrouwtje toen ze door het plafond zakten.

David Tait, die de pythons in zijn huis aantrof, zegt erg geschrokken te zijn. “Toen ik thuiskwam zag ik dat er een groot stuk van het plafond op de keukentafel lag”, zegt hij aan een lokale krant. Daarop ging de oudere man op zoek naar mogelijk aanwezige dieren en vond hij al snel de slangen, waarop hij Brown belde. “Ik wilde ze zeker niet zelf confronteren”, zegt hij. Dat begrijpt slangenvanger Brown maar al te goed. “Deze twee slangen zijn exceptioneel groot in vergelijking met de slangen die we normaal meestal aantreffen.”

Broedseizoen

Volgens Brown begint het broedseizoen voor slangen rond deze tijd in Queensland en zullen de reptielen alleen maar actiever worden terwijl de temperaturen in aanloop naar de Australische zomer stijgen. “Wie een slang tegenkomt, blijft best stilstaan en geeft hem de ruimte om te ontkomen: slangen willen alleen maar ontsnappen aan mogelijk gevaar”, adviseert Brown tot slot.



