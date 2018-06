Australiër slaat negen pinguïnkuikens dood en krijgt slechts 82 dollar boete Navin Bhagwat

26 juni 2018

10u54

Een Australiër is zondag veroordeeld tot een taakstraf van 49 uur en het betalen van een boete van 82,15 Australische dollars voor het doodslaan van negen pinguïnkuikens. Dierenactivisten reageren woedend op de uitspraak.

Dader Joshua Jeffrey (20) liep op nieuwjaarsdag 2016 samen met twee anderen dronken over een strand in Tasmanië toen hij de dwergpinguïnkuikens ontdekte, melden Australische media. Samen met een andere man sloeg hij met een stomp voorwerp in op hun schedels, volgens openbaar aanklager Tamara Jago. Zij zegt dat de aanval minuten lang heeft moeten geduurd. "Het was een meedogenloze daad tegen kwetsbare dieren. Ze waren een makkelijk doelwit."



Jago stelde dat Jeffrey geen berouw toonde na de daad en nog steeds ontkende. De straf valt zo laag uit omdat zijn advocaat aanvoerde dat hij al sinds zijn jeugd worstelt met zijn geestelijke gezondheid. De rechter sprak van 'intellectuele beperkingen'.

Het was een meedogenloze daad tegen kwetsbare dieren Tamara Jago

Onvoorstelbare pijn

Dierenrechtenorganisatie PETA reageerde geschokt op de uitspraak. ,,De pijn en de angst die de dieren gevoeld moeten hebben is onvoorstelbaar'', zegt woordvoerster Emma Hurst. "Dierenmishandelaars zijn lafaards. Dat je negen zachtaardige pinguïns kunt doodslaan, is een teken van een zorgelijke geestelijke toestand." Hurst haalt onderzoek aan waarin wordt aangetoond dat dierenmishandelaars vaak recidiveren en noemt de lichte straf dan ook een 'rechterlijke dwaling'.



Vogelexpert Eric Woehler vreest dat het vonnis geen enkele afschrikkende werking heeft, zegt hij tegen persbureau AFP. "Het maakt de dieren in het wild op Tasmanië heel weinig waard", vindt hij. Woehler denkt dat het jaren zal duren voordat de kolonie waar de pinguïns tot behoorden is hersteld van het verlies.