Australiër krijgt vijf maanden cel voor brutale moord op kangoeroe kv

08 december 2018

03u03

Bron: Reuters, The West Australian 0 Dieren Een 28-jarige Australische man vliegt voor vijf maanden naar de gevangenis voor de foltering van en moord op een kangoeroe. De gewelddadige aanval werd gefilmd met een smartphone.

Ricky Ian Swan werd in september samen met drie andere mannen aangeklaagd omdat ze twee kangoeroes gefolterd en vermoord hadden. Swan achtervolgde een van de kangoeroes en diende hem meer dan 20 steekwonden toe. Hij stampte het stervende dier ook tegen de kop.

De andere kangoeroe werd door de andere mannen verbrand, door het oog geschoten, bespuugd en geslagen met een boksbeugel.



Agenten troffen de gruwelijke beelden aan op de gsm van Swan toen ze hem arresteerden voor een andere zaak. De beelden zijn echter zo gruwelijk dat de politie ze weigert vrij te geven. “Een van de ergste gevallen van dierenmishandeling die we ooit gezien hebben”, zei sergeant Paul Giuffre over de zaak.

Foltering

“Je onderwierp dit dier aan een gewelddadige en brutale aanval”, zei rechter Deen Potter volgens de Australische omroep ABC tegen Swan. Hij wees hem erop dat hij zich schuldig had gemaakt aan dierenmishandeling, waaronder foltering, verminking en opzettelijk kwaadaardig gedrag.

“Ik weet niet wat me bezat”, zei Swan. “Het is walgelijk. De persoon in de video ben ik niet.” Hij kreeg een celstraf van twaalf maanden opgelegd, waarvan zeven maanden voorwaardelijk. Swan pleitte in het verleden al tweemaal schuldig voor dierenmishandeling.

Monsterachtig

Eerder deze week kreeg een van zijn medebeschuldigden, een 26-jarige man uit Perth, twee jaar cel voor een reeks gevallen van dierenmishandeling, die het hof omschreef als “monsterachtig”. Zo zou hij een kip in brand gestoken hebben en vervolgens hebben laten ontploffen met een explosief.

In Australië zijn er bijna twee keer zoveel kangoeroes als mensen. Volgens de overheidsstatistieken telt het land bijna 45 miljoen kangoeroes, tegen 25 miljoen Australiërs.

