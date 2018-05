Australië zet miljoenenplan op om bedreigde koala te redden: "We moeten de toekomst van dit icoon veiligstellen" ADN

08 mei 2018

14u23

08 mei 2018

Ooit waren ze met miljoenen, maar dat is intussen al een ver verleden. De schattige koala met zijn zachte grijze pels wordt sterk bedreigd. De Australische staat New South Wales heeft nu een miljoenenplan onthuld om de koalapopulatie terug omhoog te krijgen.

Volgens de Australische Koala Foundation leven er vandaag nog minder dan 100.000 koala’s in het wild (mogelijk amper 43.000), terwijl dat er in 1788 - toen de eerste Britse kolonisten voet op Australische bodem zetten - nog meer dan 10 miljoen waren. Sinds de jaren ’80 is de populatie met maar liefst 90 procent gedaald, zo blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat terwijl de pluizige dieren een echte nationale trots zijn down under.

De koala’s verliezen grote delen van hun biotoop door wegen en dorpen. Ook onder meer auto-ongevallen, klimaatverandering, hondenaanvallen en ziektes hebben hun tol geëist bij het beroemde buideldier. In verschillende delen van Australië komen ze intussen gewoonweg niet meer voor. In New South Wales leven er wel nog koala’s in het wild. Hun aantal wordt geschat op 36.000. Maar in de laatste 15 – 20 jaar is ook daar de kwetsbare populatie met 26 procent afgenomen. Tijd voor actie dus.

“Het zou zo ontzettend jammer zijn als de toekomst van dit iconische dier niet wordt gewaarborgd”, stelde Gladys Berejiklian, premier van New South Wales toen ze gisteren haar conservatieplan voorstelde. In totaal wordt er de volgende drie jaar 45 miljoen Australische dollar (zo’n 28.243.000 euro) vrijgemaakt.

In het plan worden bijna 25.000 hectaren bos herbestemd voor de koala's: de dieren krijgen dus een echte eigen habitat, waar ze vrij en beschermd kunnen leven en zich voortplanten.

Daarnaast worden er fondsen vrijgemaakt om de ziektes die koala’s teisteren, aan te pakken – zo ook chlamydia. “Ongeveer de helft van alle koala's is op dit moment al geïnfecteerd”, liet David Wilson, professor infectieziekten aan het Burnet Instituut in Melbourne, eerder aan de BBC weten. In sommige kleinere, ingesloten groepen zou dat aantal zelfs oplopen tot 80 procent. De gevolgen van chlamydia voor koala’s zijn rampzalig - en in niets te vergelijken met die van de menselijke variant. Geïnfecteerde dieren worden onder meer blind en onvruchtbaar. Tenzij de ziekte in een vroeg stadium onmiddellijk wordt behandeld, heeft chlamydia voor koala’s altijd de dood tot gevolg.

Verder gaat er ook geld naar onderzoek, naar de aanpak van bekende ‘roadkill hotspots’ – plaatsen waar geregeld koala’s worden doodgereden – en naar een gloednieuw ziekenhuis waar zieke en gewonde koala’s zullen verzorgd worden. Tot slot wordt ook een hotline geopend zodat burgers gemakkelijk en snel kunnen rapporteren als ze koala’s in de problemen spotten.

