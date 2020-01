Australië laat meer dan 10.000 wilde kamelen afschieten vanuit helikopters: “Ze drinken het kostbare water op” KVE

07 januari 2020

15u51

Bron: News.com.au, ABC News, The Independent 168 Dieren Naar verwachting beginnen professionele schutters woensdag aan hun niet-alledaagse klus. Meer dan 10.000 kamelen zullen vanuit helikopters worden doodgeschoten om te voorkomen dat ze verdere schade aanrichten en te veel water drinken in het door droogte getroffen Zuid-Australië.

Bewoners van de Aboriginal gemeenschap hadden immers aan de alarmbel getrokken omdat de kamelen geregeld schade aanrichtten in hun dorpen tijdens hun zoektocht naar water. “We moeten op een oncomfortabele manier leven omdat de kamelen voortdurend van alles vernielen, hekken neerhalen, en onze huizen binnendringen”, klinkt het.

Een woordvoerder van het ministerie van Milieu en Water in Zuid-Australië bevestigde dat het toenemende aantal kamelen tot heel wat problemen in de regio heeft geleid. “De dieren hebben aanzienlijke schade aangericht aan de infrastructuur en vormen een gevaar voor gezinnen en gemeenschappen”, legde de woordvoerder uit. “Het heeft ook geleid tot heel wat dierenleed omdat sommige kamelen zijn omgekomen van dorst of elkaar vertrappelden om toegang te krijgen tot een bron. In sommige gevallen werd het kostbare water van de lokale gemeenschappen zelfs vervuild door de aanwezigheid van dode dieren.”

Bovendien vormen ze een bedreiging voor het kwetsbare ecosysteem. Alles wat kamelen drinken, is niet meer beschikbaar voor andere inheemse dieren.

De hele operatie om de meer dan 10.000 kamelen af te schieten, zal naar verwachting vijf dagen in beslag nemen. De overheid laat de karkassen vervolgens eerst drogen vooraleer ze worden verbrand of begraven, meldde ABC News.

In Australië leven naar schatting 1,2 miljoen kamelen. Ze werden ginds geïntroduceerd tijdens de negentiende eeuw via India en Afghanistan en gebruikt in de bouw- en transportsector. Met de komst van de trein en de auto was hun aanwezigheid plots overbodig, waarna ze aan hun lot werden overgelaten. Kamelen zijn echter zeer taaie en slimme dieren. Ze wisten te overleven en uit te groeien tot een enorme populatie.

De operatie komt er net op het moment dat al miljoenen inheemse dieren om het leven zijn gekomen tijdens de bosbranden die al sinds september in Australië woeden. Maar indien de autoriteiten niet op en stond zouden ingrijpen, dan zou de kamelenpopulatie om de acht à tien jaar verdubbelen.

BEKIJK OOK. Schokkende beelden tonen karkassen verbrande dieren