Astrid voedt drie kuikentjes op: “Maar binnenkort gooi ik ze op de barbecue” avh

24 april 2018

17u11

Bron: RTL; Editie NL 0 Dieren De Nederlandse Astrid Willems voedt momenteel drie kleine kuikentjes op thuis. De kuikentjes kregen ook elk een naam: Tikkie, Takkie en Tokkie, maar over zes weken komt abrupt een einde aan hun korte leventjes, want dan gooit Astrid hen op de barbecue.

“Weet wat je eet”, onder dat motto besloot Astrid Willems uit Valkenswaard in Nederlands Brabant om bewuster om te gaan met het vlees dat op haar bord belandt. Met haar ‘Doe-Het-Zelf-Kippakket’ is ze momenteel bezig zelf haar kuikens op te voeden, zodat ze binnenkort weet wat ze precies op haar barbecue gooit.

Bevruchte eieren. Vandaag beginnen de deelnemers met uitbroeden. #doehetzelfkip Een foto die is geplaatst door null (@doehetzelfkip) op 02 apr 2018 om 11:24 CEST

"Super trots"

In het Doe-Het-Zelf-Kippakket van Astrid zaten drie bevruchte eieren waar gisteren drie kleine kuikentjes uit kwamen: Tikkie, Takkie en Tokkie. "Ik ben super trots op de kuikens. Je hebt toch twintig dagen naar de eitjes zitten kijken, in de hoop dat ze alle drie uitkomen. Het is heel leuk dat het is gelukt", zegt Astrid tegen Editie NL. Met de kuikentjes op haar schoot vertelde ze ook hoe ze haar best doet om zich niet te veel aan de kuikens te hechten: “Voor mij zijn het echt dieren”, aldus Astrid.

Eerste kuikens zijn uit het ei! #ei #kuiken #kip #doehetzelfkip Een foto die is geplaatst door null (@doehetzelfkip) op 23 apr 2018 om 16:03 CEST

In het kippakket zit ook een warmteplaat die alles lekker knus en warm moet houden voor de kuikens. En wanneer ze groter worden mogen ze rondlopen in een zelfgemaakt kippenren. Ook in de doos: een hamer, een mes en een knuppel voor de laatste fase van het project.

Samen met Astrid doen nog 200 andere Nederlanders mee aan het project. Via Twitter, Facebook en Instagram houdt ze iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Astrid weet nog niet of ze ook zelf de kuikens gaat slachten. “Misschien is het beter dat een professional dat doet”, zegt ze. Maar ze wil wel zeker aanwezig wanneer Tikkie, Takkie en Tokkie geslacht worden: “En dan gooi ik ze op de barbecue.”

Voor meer informatie over het project kan je terecht op www.doehetzelfkip.nl.