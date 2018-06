Asiel geeft hond spuitje terwijl die aan het bevallen is en dat lokt storm van protest uit KVDS

05 juni 2018

17u54

Bron: Facebook, wnem.com 0 Dieren Het stadsbestuur van Amarillo in de Amerikaanse staat Texas ligt onder vuur nadat zijn dienst die zich bezighoudt met dierenwelzijn een hond liet inslapen terwijl die aan het bevallen was. Het was een vrouw die als vrijwilliger in het asiel werkt, die vrijdag de kat de bel aan bond.

De feiten gebeurden op 10 mei. Dacia Anderson was aan de slag bij het Animal Management and Welfare (AMW), toen ze een zwangere pitbull opmerkte in een hok. “Ik ging de kooi binnen om een foto van haar te nemen, zodat we haar op onze adoptiesite konden zetten”, vertelt ze. “Ze was lief, maar een beetje bang en sprong tegen me op voor een knuffel. Ik keek op haar bandje en zag dat ze de dag ervoor binnen was gebracht op vraag van de eigenaar.”

Puppy

Toen ze later opnieuw langs de ren passeerde, merkte ze dat de hond aan het bevallen was en al één puppy had geworpen. “Ze had geen speciale box om haar jongen in te krijgen en lag gewoon op het beton. Ik verwittigde meteen de directie van het AMW, die beloofde het nodige te doen. Toen ik even later een kijkje wilde nemen bij het dier, mocht ik plots het gebouw niet meer in. Ik zag een dierenarts van het AMW en enkele andere personeelsleden in de weer met een grote metalen kooi. Even later hoorde ik dat de hond geëuthanaseerd was. Terwijl ze aan het bevallen was. Niet ervoor, niet erna, maar tíjdens de bevalling. In haar laatste momenten, terwijl ze aan het sterven was, probeerde ze haar pasgeboren puppy’s nog proper te likken. Hun woorden, niet de mijne.”

Anderson vond het “ontstellend” en “onacceptabel” en probeerde via de geijkte kanalen haar bezorgdheid te uiten. Toen ze daar naar eigen zeggen op een muur liep, besloot ze haar verhaal te delen op Facebook. Daar kreeg ze duizenden reacties en er volgde een golf van verontwaardiging over het lot van de hond. Er werd voor morgen een meeting belegd om actie te ondernemen zodat het niet opnieuw zou kunnen gebeuren. En er volgden zelfs bedreigingen. (lees hieronder verder)

Directeur Richard Havens van AMW reageerde intussen op de hetze bij nieuwszender wnem.com. Hij geeft toe dat de hond een spuitje kreeg tijdens de bevalling, maar vertelde dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. “De eigenaars van de hond belden ons ’s avonds in paniek op omdat ze er bang van waren. De hond gedroeg zich agressief tegen hen en hun andere dieren.”

"Publieke veiligheid"

Daarop werd ze ondergebracht in het asiel, omdat het een zaak geworden was van de “publieke veiligheid”. Dat was ook de reden dat de hond de volgende morgen een spuitje kreeg. “De hond was agressief en de eigenaars wilden haar niet meer. Ze was geen kandidaat voor adoptie. We hebben het meest menselijke gedaan dat we konden doen. Zo’n beslissing is nooit eenvoudig.” (lees hieronder verder)

In haar laatste momenten, terwijl ze aan het sterven was, probeerde ze haar pasgeboren puppy’s nog proper te likken Dacia Anderson

Of het wel vaker gebeurt dat zwangere honden een spuitje krijgen? “Dat hangt af van de situatie”, aldus Havens. “Er spelen veel factoren mee, zoals de kans op adoptie en wat onze dierenarts ervan vindt die verantwoordelijk is voor de algemene gezondheidstoestand in ons asiel. We hebben sowieso liever niet dat onze dieren nageslacht krijgen. We vinden nu al niet genoeg adoptiegezinnen.”

Anderson is niet onder de indruk. Volgens haar was het dier niet agressief. “Het AMW heeft de plicht om het juiste te doen voor de dieren in het asiel. Op de meest menselijke manier. Wat ik die dag gezien heb, was niet menselijk”, klinkt het.

"Bevroren"

Ze zegt ook dat haar gevraagd werd om een stap terug te zetten als vrijwilliger, maar dat ontkent het AMW. Volgens Larry Milam van de Amarillo-Panhandle Humane Society – die de adopties uit het asiel ondersteunt – zou de vrijwilligersstatus van de vrouw echter wel “bevroren” zijn.