Armen en armband gevonden in maag haai: vermoedelijk van vermiste kajakker HLA

28 december 2019

14u13

Bron: ANP, ladepeche.fr 0 Dieren Onderzoekers hebben menselijke armen aangetroffen in de maag van een tijgerhaai die is gevangen bij La Réunion. Het lijkt te gaan om stoffelijke resten van een 70-jarige kajakker die eerder deze maand spoorloos verdween bij het Franse eiland in de Indische Oceaan, berichten Franse media.

Wetenschappers van het ‘centre de sécurité requin’ (CSR), dat het gevaar van haaien voor mensen op La Réunion moet indijken, vingen de circa 3,5 meter lange haai vanwege een onderzoeksproject voor de kust van Saint-Leu, aan de westkant van het eiland La Réunion. Bij de autopsie op het dier vonden ze de menselijke armen en een armband. De armband is zo goed als zeker van de verdwenen kajakker. Of de stoffelijke resten ook van de man zijn, moet blijken uit DNA onderzoek.

Volgens Franse media waren de menselijke resten in verre staat van ontbinding, wat erop wijst dat ze in ieder geval niet recent werden opgegeten door de haai. Het is nog onduidelijk of het slachtoffer werd gedood door de haai of pas na zijn overlijden werd verslonden.

24 haaienaanvallen op acht jaar tijd

Het zou niet de eerst keer zijn dat haaien zich bij het eiland tegen mensen keren. Sinds 2011 vonden er 24 haaienaanvallen op mensen plaats op La Réunion, waarvan er elf dodelijk waren. Meer dan de helft van de slachtoffers waren surfers of bodyboarders. In november werden een onderarm en de trouwring van een 44-jarige Schot gevonden in de maag van een tijgerhaai. De man verdween na een zwempartij aan het strand van L’Hermitage in Saint-Gilles. In mei werd het been van een 28-jarige man afgescheurd tijdens het surfen aan de kust van de stad Saint-Leu.