Argentinië gaat eerste maritieme nationale parken creëren Redactie

15 december 2018

15u42 0

Argentinië gaat zijn eerste maritieme nationale parken creëren. Dat is een mijlpaal volgens natuurbeschermers. Volgens hen komt Argentinië zo dicht bij de door de Verenigde Naties aanbevolen doelstelling voor 2020. De parken “Yaganes” en “Namuncura-Banco Burdwood II” liggen in de zuidelijkste Argentijnse zee en zijn goedgekeurd door het Argentijnse Congres. In totaal hebben de parken een oppervlakte van meer dan 100.000 vierkante kilometer. De nationale parken worden een beschermd gebied voor onder andere pinguïns, vinvissen en haaien.