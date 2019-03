Antwerpse Zoo vangt 132 snoeken op die op luchthaven van Zaventem gestrand waren ADN

20 maart 2019

10u30

Bron: Belga 0 Dieren Een lading van kwastvinsnoeken die per vliegtuig getransporteerd werd van Afrika naar Azië, is op de luchthaven van Zaventem gestrand na een administratief probleem. Aangezien het water waarin de dieren zaten te vervuild dreigde te geraken, is de Antwerpse Zoo bereid om ze tijdelijk op te vangen. Het gaat om 132 vissen.

De kwastvinsnoeken zijn afkomstig uit Kameroen, waar ze geen bedreigde diersoort zijn. Het transport was legaal en zou aanvankelijk ook volledig volgens het boekje zijn gebeurd. Door een administratief probleem strandde het transport echter in Brussel in plaats van via de luchthaven van Frankfurt door te vliegen. Die vertraging zorgde voor een ernstige vervuiling van het water. Twaalf dieren overleefden het op de luchthaven al niet.

Na overleg besliste de eigenaar om afstand te doen van de dieren, zodat ze hier konden worden opgevangen. De Zoo Antwerpen besliste om op een vraag daartoe in te gaan. "Wij proberen de overheid altijd te helpen met onze expertise en ervaring", zegt marinebioloog Philippe Jouk van de Zoo. "Er is snel gehandeld in functie van het welzijn van de vissen. De 132 vissen die hier arriveerden, zijn allemaal in leven en worden goed verzorgd."

De Zoo had zelf nog geen kwastvinsnoeken in zijn collectie en zal er daarom een tiental permanent opvangen. De rest zal - eens de dieren aangesterkt zijn - worden aangeboden aan andere aquaria.

We zijn blij om jullie te vertellen dat we 132 kwastvinsnoeken gered hebben van de dood. 💪 De vissen waren gestrand in Zaventem. Nu eerst deze dieren goed verzorgen en hen nadien een nieuwe thuis geven in andere aquaria in Europa. Eind goed, al goed. #ZOOantwerpen pic.twitter.com/qtVe8De88J ZOO Antwerpen(@ zooantwerpen) link

