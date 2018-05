Antigifcentrum waarschuwt: "Geef hond of kat nooit Dafalgan of Nurofen" FT

05 mei 2018

11u28

Bron: Het Nieuwsblad 186 Dieren Voor veel Belgen maken honden en katten deel uit van de familie. “Ze kunnen alleen niet spreken”, hoor je vaak. Wanneer hun beestje dan ziek is, slaan ze in paniek en durven ze weleens te grijpen naar geneesmiddelen die ze zelf ook zouden nemen. Het Antigifcentrum waarschuwt.

Het gestel van dieren is erg verschillend van dat van de mens: wat wij eten en de pilletjes die we slikken, zijn niet bestemd voor onze favoriete hond of kat. Ongeveer 8% van de oproepen die het Antigifcentrum ontvangt, slaat op problemen met een huisdier. Zo liep vorig jaar bijna wekelijks een telefoontje binnen van baasjes die hun viervoeter medicatie zoals paracetamol hadden gegeven. Of waren er een duizendtal oproepen van een hond of kat die toevallig een strip Dafalgan van de tafel had gegrist.

“Met dieren in huis geldt hetzelfde als met kinderen”, laat het Antigifcentrum weten. “Zorg ervoor dat er geen medicatie binnen hun bereik ligt.” Pijnstillers zijn vooral voor katten gevaarlijk omdat ze de lever en nieren blokkeren en dat kan zelfs tot de dood leiden. Ontstekingsremmers zoals Nurofen zijn ook voor honden giftig. Zeker kleine rassen kunnen nauwelijks pilletjes verdragen, zelfs niet als wat aspirine of Imodium door de dierenarts wordt voorgeschreven.

Wie vermoedt dat zijn dier vergiftigd is, kan het Antigifcentrum gratis bellen op 070/245.245 en dat 24/7. Zij zeggen je welke eerste zorgen je moet toebrengen. Ga alvast nooit zelf iets proberen om het probleem te verhelpen. Het laten overgeven van het dier of het geven van melk kan in bepaalde gevallen helemaal verkeerd uitpakken.