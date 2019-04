Animal Rights waarschuwt voor “vlees van zieke en gewonde koeien in Belgische winkelrekken” ADN

12 april 2019

15u58

Bron: Belga 0 Dieren Dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft undercoverbeelden uit een Duits slachthuis ontdekt, waarop te zien is hoe zieke en gewonde koeien worden opgehaald voor de slacht. Volgens Animal Rights is het illegaal om die dieren nog te slachten voor consumptie, en bestaat bovendien de mogelijkheid dat het vlees in de Belgische winkelrekken terecht is gekomen. Het federaal voedselagentschap FAVV nuanceert.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights baseert zich op undercoverbeelden van de Duitse organisatie Soko Tierschutz. Daarop is te zien hoe zieke en gewonde melkkoeien worden afgevoerd naar het slachthuis. De dieren worden naar de vrachtwagens gesleept, en soms ook geschopt en geslagen. Volgens Animal Rights is dat illegaal.

“Mag niet in voedselketen terechtkomen”

"Dieren die ziek of verzwakt zijn, moeten eigenlijk ter plekke een noodslachting krijgen op de boerderij zelf", zegt campagnecoördinator Els Van Campenhout. "Ze mogen niet vervoerd worden en het vlees mag niet in de voedselketen terechtkomen." Bovendien kan het vlees ook in Belgische winkelrekken beland zijn, zegt Van Campenhout, via een Nederlandse vleesverwerker.



Het federaal voedselagentschap FAVV nuanceert het verhaal. "Er is absoluut geen gevaar voor de volksgezondheid en er werd geen illegaal vlees naar een Belgisch vleesbedrijf vervoerd", zegt woordvoerster Liesbeth Van De Voorde.

“Dubbele check”

Volgens Van De Voorde hebben de Duitse instanties België op de hoogte gebracht van de problemen rond dierenwelzijn in het Duitse slachthuis, maar werden alle karkassen die naar België werden uitgevoerd wel gekeurd door officiële dierenartsen, waarna het geschikt werd verklaard voor menselijke consumptie. Het federaal voedselagentschap deed daarna nog een tweede controle op het vlees, met hetzelfde resultaat. "Er is dus een double check geweest: zowel door de Duitse instanties als door het FAVV in België", aldus Van De Voorde.

Het voedselagentschap is wel geschrokken van de beelden, zegt Van De Voorde nog. "Dieren dienen zo humaan mogelijk behandeld te worden en dierenleed is onaanvaardbaar.”

Opgelet, onderstaande beelden kunnen als schokkend ervaren worden.