Amsterdam in de ban van de Noorse zeehond: "Dier uit poolgebied plots hier beland in hittegolf. Slechte timing"

24 juni 2019

11u31

Terwijl heel Nederland in de ban is van de zwemtocht van Maarten van der Weijden, is Amsterdam in de ban van een andere zwemtocht. Die van een Noorse ringelrob door de Amstel. "Dat is dus een pooldier dat hier in Nederland in een hittegolf terechtkomt. Slechte timing", zegt woordvoerder Sander van Dijk van Zeehondencentrum Pieterburen. Vrijwilligers zijn op zoek naar het dier.

De ringelrob, zeeroofdier en familie van de zeehond, komt normaal voor in het Noordpoolgebied en wordt ook wel ‘kleine zeehond’ of ‘klein dikkerdje’ genoemd. Wat dit exemplaar met deze tropische temperaturen in Amsterdam komt doen, is niet bekend, maar bijzonder is het wel.

Hulp

Gisterenmiddag werd het dier gezien bij een sluis bij De Kwakel. Daarna vervolgde het dier zijn weg via Uithoorn, de Amstel en het IJ. Aan het eind van de middag rustte hij wat uit op een stil plekje. Op sociale media circuleren foto’s en filmpjes van het dier, dat weinig last lijkt te hebben van alle aandacht die zijn bezoek aan de Nederlandse hoofdstad met zich meebrengt.



Volgens zeehondencentrum Pieterburen heeft het dier hulp nodig, omdat het hoogstwaarschijnlijk vanuit Noorwegen hiernaartoe is gezwommen en behoorlijk vermoeid kan zijn geraakt. “Het is noodzakelijk dat we de zeehond kunnen laten koelen en laten aansterken,” aldus woordvoerder Sander van Dijk. “We vragen mensen die hem zien om het ons te melden, maar hem wel met rust te laten, want anders kan de hittestress hem te veel worden.”

Strandingscoördinator

Een team vrijwilligers van de Eerste Hulp bij Zeezoogdieren en een strandingscoördinator zijn inmiddels afgereisd naar de stad. Gisterenavond kwamen nog tips binnen dat het dier was gezien aan de zuidkant van Amsterdam, daarna is het stil geworden. Vandaag vervolgt het team de zoektocht. Zeker de komende dagen zou de ringelrob last kunnen krijgen van de hoge temperaturen. Volgens Van Dijk is dit de derde ringelrob die in zes jaar tijd Nederland aandoet.

Zeehond gespot in de Amstelhttps://t.co/3QBYZoMdUd pic.twitter.com/hfX2b4zhUN AT5(@ AT5) link