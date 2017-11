Amerikaanse wapenlobby wil dat jacht op grizzlyberen heropend wordt kv

00u54

Bron: AP 0 Thinkstock Momenteel leven er zo'n 700 grizzlyberen in en rond Yellowstone National Park. Dieren De Amerikaanse NRA (National Rifle Association) en een jachtvereniging willen dat hun leden voortaan weer op grizzlyberen mogen jagen in de drie staten in de omgeving van Yellowstone National Park. In juli werden grizzly’s door de Amerikaanse overheid van de lijst van beschermde diersoorten gehaald.

De staten Idaho, Montana en Wyoming overwegen om de trofeejacht weer toe te staan, zodat jagers voortaan op grizzlyberen kunnen schieten voor de sport.

In juli stelde de US Fish and Wildlife Service dat de dieren niet langer onder de categorie “bedreigde diersoorten” vallen. Dierenrechtenorganisaties hebben bijgevolg minstens zes verschillende gerechtelijke procedures aangespannen om de status van de beren te herstellen, maar nu vragen de NRA en Safari Club International de rechter om inspraak.

"Goed voor de veiligheid"

Meerdere leden van de organisaties hebben door hun advocaten beëdigde verklaringen laten afleveren waarin ze beweren dat de jacht een goede zaak zou zijn voor de regionale economie, voor het beheer van de dieren en voor de openbare veiligheid.”

“Het zou geweldig zijn voor de economie als we op grizzlyberen zouden mogen jagen. Ik zou zelf ook jacht maken op een grizzly als ik daartoe de kans kreeg,” vertelt Edwin Johnson, een 70-jarige verkoper van jachtuitrusting uit Gardiner, Montana. “Er moet op hen gejaagd worden zodat ze de geur van mensen gaan vrezen, in plaats van hen te volgen zoals ze nu doen.”

In en rond Yellowstone National Park leven naar schatting zo’n 700 beren.

Het is voorlopig nog onduidelijk of de milieuorganisaties de poging tot inmenging van de NRA en de jachtvereniging zullen aanvechten. “We zullen alles doen wat mogelijk is om de trofeejacht op grizzlyberen die Yellowstone National Park verlaten, te verbieden,” zegt advocaat Matthew Bishop, die de organisatie WildEarth Guardians vertegenwoordigt.