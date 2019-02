Amerikaanse vrouw (52) wou ravotten met haar honden maar wordt door hen verscheurd lva

24 februari 2019

05u49

Bron: Greenville Online 0 Dieren In Greenville in de Amerikaanse staat South Carolina is een 52-jarige vrouw door haar eigen honden verscheurd terwijl ze met hen aan het ravotten was. Wat eerst een speelse worstelpartij leek, mondde uit in een scène uit een horrorfilm, aldus de buren die nog probeerden haar te redden. De honden takelden haar zo zwaar toe dat ze in het ziekenhuis bezweek aan haar verwondingen.

De 52-jarige Nancy Cherryl Burgess-Dismuke was volgens het politierapport in de tuin naast haar woonwagen aan het spelen met haar twee honden, iets wat ze volgens haar buren vaker deed. Maar het liep deze keer helemaal mis. De honden werden agressief en reten haar in stukken.

“Eerst leek het alsof ze aan het spelen waren. Dan leek het wel alsof ze levend werd opgegeten”, vertelt buurvrouw Amber Greeg, die de hulpdiensten verwittigde. Twee andere buren, William Long en Denzel Whiteside, schoten ter hulp toen ze hoorden wat er gaande was. Ze grepen objecten om de honden van haar af te slaan. Toen ze daar eindelijk in slaagden, was het slachtoffer heel zwaar toegetakeld. “Eén arm was ze al helemaal kwijt en de andere bengelde nog amper aan haar lichaam... Het waren de langste tien minuten van mijn leven”, zegt Whiteside, die geschokt reageerde toen hij hoorde dat Burgess-Dismuke het niet had gehaald. Ze stierf in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De honden, die Burgess-Dismuke zelf beschreef als boxer-mengelingen, werden meegenomen en de dag erop geëuthanaseerd.