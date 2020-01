Amerikaanse vader wurgt met blote handen coyote die zoontje (2) aanvalt Maarten Veenendaal

21 januari 2020

14u29

Bron: AD.nl 1 Dieren Een coyote heeft in het Amerikaanse New Hampshire een aanval op een 2-jarig jongetje met de dood moeten bekopen. De vader van het kind greep onmiddellijk in, toen de wolfachtige zijn tanden in de jas van het jongetje zette. Hij wurgde de coyote met zijn blote handen.

Ian O’Reilly liep met zijn vrouw en drie kinderen over de straten van Kensington, een klein dorpje in het noordoosten van Amerika, toen de coyote plots opdook en de 2-jarige peuter aanviel. Vader Ian vertelde aan lokale media hoe hij onmiddellijk “in beschermingsmodus” schoot, de coyote bij de keel greep en zijn snuit in de sneeuw duwde tot het dier niet meer leefde. Daarbij liep de vader verwondingen op aan de arm en borst.



“Op zo’n moment denk je niet echt na, dat is gewoon instinct. We probeerden hem eerst van ons af te slaan, maar hij wilde niet weggaan”, aldus de vader. Doordat het zoontje een dikke winterjas aan had, liep hij gelukkig geen bijtwonden op.

Meerdere incidenten

Eerder op de dag waren er in hetzelfde Amerikaanse dorpje nog twee andere incidenten met een agressieve coyote. Zo liep er eentje een hond achterna bij het naar binnen gaan van een woning. Het 62-jarige baasje van de hond werd gebeten toen ze het beest haar huis uit probeerde te jagen. En even daarvoor kreeg een automobilist de schrik van zijn leven toen een coyote dreigend op zijn voertuig af kwam lopen.



De gewurgde coyote is door de politie meegenomen om te laten testen op hondsdolheid. Coyotes zijn wolfachtigen die normaal gesproken in woestijngebieden, of diep in de bossen leven. Doordat hun leefgebied steeds kleiner wordt, zoeken ze in hun zoektocht naar voedsel vaker bevolkte gebieden op.

