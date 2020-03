Amerikaanse pizzeria zet foto’s van asielhonden op dozen om hen aan nieuwe thuis te helpen

Dieren

Een pizzeria uit New York laat zien dat ze een hart voor dieren heeft. Just Pizza & Wing Co plakt flyers met foto’s van asielhonden op haar pizzadozen, in de hoop hen zo aan een nieuwe thuis te helpen. Wie beslist om een van de dieren te adopteren, krijgt als extraatje een bon van 50 dollar (45 euro) om in de pizzeria te besteden.