Amerikaanse brandweermannen krijgen alle lof voor misschien wel hun 'kleinste' redding ooit bvb

02 september 2018

16u56

Bron: The Charlotte Observer, Fox News 0 Dieren Brandweermannen uit de Amerikaanse staat South Carolina zijn geprezen voor het redden van een kolibrie die was "uitgeput en uitgedroogd". Dat meldt de brandweer Richburg Fire-Rescue op hun Facebookpagina.

De brandweer vertelde dat enkele van hun brandweermannen samenwerkten om de vogel te redden. De krant The Charlotte Observer kon er daar drie van identificeren als zijnde John Agee, David McCain en Jobeth Holmes. De mannen zaten naast het vogeltje dat niet meer kon vliegen. Ze vulden het dopje van een flesje met wat water en probeerden de kolibrie zo te laten drinken om weer aan te sterken.

"Je kan bijna iedereen leren hoe je een brandweerman, een dokter of nog helemaal iets anders moet zijn. Maar het is vrijwel onmogelijk om iemand medelijden aan te leren”, aldus hun bericht op Facebook. "We zijn blij met deze geweldige groep collega’s op onze afdeling. Wij delen allemaal dezelfde passie en verlangen om te helpen, ongeacht de situatie.”



Het verhaal heeft een mooi einde. Het vogeltje, dat kleiner was dan een vinger, sterkte aan en vloog later op zijn eentje weg. De reacties op de Facebookpost zijn duidelijk. Veel mensen bedanken de brandweermannen voor hun 'reddingsactie' en medelijden. Ze ontvangen alleen maar goede reacties en dankbetuigingen.