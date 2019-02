Amerikaanse bankier betaalt recordbedrag om zeldzame berggeit af te knallen Karen Van Eyken

13 februari 2019

13u15

Bron: Yahoo News, The Washington Post 0 Dieren De foto, vorige week gepubliceerd in Pakistaanse kranten, is op het eerste gezicht verbluffend. Het toont een prachtige berggeit met enorme spiraalvormige hoorns, genesteld op een rots en omringd door adembenemende bergtoppen. Het duurt echter maar een paar seconden om te beseffen dat de wilde geit niet meer leeft. De man die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, is de Amerikaanse bankier Bryan Kinsel Harlan - breed glimlachend knielt de man naast zijn trofee. Hij betaalde 110.000 dollar (ruim 97.000 euro) om het dier te mogen doodschieten. Het verhaal ontlokt heftige reacties op sociale media.

De Amerikaan werd vergezeld door lokale sporenzoekers en gidsen tijdens de jachtexpeditie die plaatsvond in de noordelijke Himalaya in Pakistan.

“Het was een gemakkelijk schot van dichtbij”, verklaarde bankier Bryan Kinsel Harlan uit de Amerikaanse staat Texas aan lokale media. “Ik ben erg trots op deze trofee.”

Nationaal symbool

Nochtans had Pakistan enkele jaren geleden op vraag van natuurbeschermers nog een jachtverbod afgekondigd omdat de populatie van de markhoor of schroefhoorngeit - het nationale symbool van Pakistan - sterk afnam.

Maar de regering is daar recent op teruggekomen door een beperkt aantal buitenlandse toeristen tegen betaling toe te laten om op het dier te jagen. Per jachtseizoen mogen er maximaal 12 schroefhoorngeiten worden gedood. Het geld vloeit grotendeels naar de lokale bevolking en wordt gebruikt om projecten op te zetten die het voortbestaan van de wilde geit in de vrije natuur moeten vrijwaren. Volgens Pakistaanse functionarissen en natuurbeschermers heeft de omstreden praktijk geholpen om te voorkomen dat de zeldzame en bedreigde soort zou uitsterven.

“Misselijkmakend”

Maar op sociale media zijn de reacties niet mals. “Een dergelijk prachtig dier doden voor de sport is misselijkmakend”, luidde het onder meer. “Dit is te triest voor woorden.”

Volgens de bankier is de jacht nochtans helemaal verantwoord. “Dit is een perfect voorbeeld van jagers en dorpelingen die samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk wildbehoud,” besloot hij.