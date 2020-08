Amerikaans onderzoek: 46 diersoorten hebben (grote) kans om besmet te worden met coronavirus AW

25 augustus 2020

11u39

De overheid zou zeer dringend de gezondheidsrisico's van nauw contact tussen dieren en mensen in België moeten onderzoeken, De overheid zou zeer dringend de gezondheidsrisico's van nauw contact tussen dieren en mensen in België moeten onderzoeken, dat schreven wetenschappers gisteren in een open brief. Ze maken zich zorgen over het risico op virusoverdracht en een recente studie lijkt die bezorgdheid enigszins te rechtvaardigen. Daaruit blijkt immers dat maar liefst 46 dieren een zeer grote tot grote kans hebben om door het coronavirus geïnfecteerd te worden.

Het is de voorzichtige conclusie die Amerikaanse onderzoekers in het vakblad PNAS publiceerden. Daarvoor onderzochten ze in totaal 410 verschillende dieren waarvan 252 zoogdieren, 72 vogels, 65 vissen, 17 reptielen en 4 amfibieën. Vervolgens werden de dieren gerangschikt: de soorten die een zeer grote kans hebben om geïnfecteerd te worden bovenaan, gevolgd door een grote, middelmatige of kleine kans.



Van die 410 verschillende dieren bleken 18 een zeer grote kans op een coronabesmetting te hebben. Dat zijn onder meer de chimpansee, de westelijke laaglandgorilla en de bonobo: stuk voor stuk primaten die sterke gelijkenissen met de mens vertonen. Nog eens 28 dieren hebben een grote kans op besmetting: daarvan 12 walvisachtigen (waaronder ook de dolfijn), 7 knaagdieren (waaronder de goudhamster), 3 hertachtigen, 2 soorten miereneters en de Zuidelijke franjeaap. Een gemiddelde kans op infectie is onder meer voor katten, schapen en de Siberische tijger weggelegd. Paarden en olifanten zullen wellicht nooit besmet raken met het coronavirus.

Toegangspoort voor het coronavirus

Hoezo heeft het ene dier een grotere kans op besmetting dan het andere dier? De Amerikaanse onderzoekers baseerden zich daarvoor op de eigenschappen van de ACE2 receptor, een eiwit bestaande uit 25 aminozuren waaraan SARS-CoV-2 zich kan binden: toegangspoorten voor het spike- of sleuteleiwit van het coronavirus.



Nadat de onderzoekers het menselijke receptoreiwit vergeleken met ACE2-eiwitten van dieren, bleek dat de dierlijke receptoreiwitten vaak sterke gelijkenissen vertonen met die van mensen. “Dieren met alle 25 aminozuren die we ook bij mensen aantreffen hebben naar verwachting de grootste kans om SARS-CoV-2 via ACE2 op te lopen”, vertelt onderzoeker Joana Damas. De kans neemt af naarmate het eiwit sterker van het onze verschilt.

Immuunreacties

De onderzoekers benadrukken evenwel dat het om een voorzichtige analyse gaat waar er nog tal van andere factoren meespelen: “Hoewel soorten afgaand op de eigenschappen van hun ACE2-eiwitten vatbaar kunnen lijken voor infectie, kunnen pathologische uitkomsten onder soorten, afhankelijk van andere mechanismen, zoals de immuunreactie die van invloed is op de verspreiding van het virus, sterk verschillen.”

Wat wel vaststaat, is dat de diersoorten die volgens dit onderzoek niet of nauwelijks vatbaar zijn voor het coronavirus, het ook zeker niet zullen krijgen.

Belang van het onderzoek

Voordat er straffe conclusies getrokken worden, moet er nog heel wat data verzameld worden. Dit onderzoek houdt immers enkel rekening met de theorie. In de praktijk werd de invloed van het coronavirus op dieren niet of zeer miniem bestudeerd. “Maar de meeste beschikbare data komen overeen met onze voorspellingen”, aldus de onderzoekers. “Vijf van de zes soorten die bewezen vatbaar zijn voor een infectie door SARS-CoV-2 scoren heel hoog of gemiddeld (denk aan de huiskat, tijger en goudhamster).”

De wetenschappers benadrukken nogmaals dat vervolgstudies van enorm belang kunnen zijn. Alleen zo kan beter onderzocht worden hoe het virus precies bij de mens is beland, en hoe het zich bovendien verder verspreidt. Door de diersoorten te identificeren die vatbaar zijn voor het virus, kunnen immers ook de tussengastheren worden aangeduid.