Amerikaans koppel opgepakt dat Deense dog uithongerde. Hond krijgt nu eindelijk zorgen die hij verdient KVDS

05 december 2018

15u41

Bron: Fox Carolina, The Sun 0 Dieren De Amerikaanse politie heeft een koppel uit Ware Shoals in South Carolina opgepakt voor de mishandeling van zijn Deense dog. Een buur sloeg alarm nadat hij gezien had hoe het uitgehongerde dier buiten was vastgebonden en aan zijn poot knaagde om los te komen.

“Toen ik het hek naderde, zag ik een erg magere Deense dog met een verwonding aan zijn linker achterpoot”, aldus een van de agenten die de vaststellingen deed. “Terwijl ik dichterbij kwam, zag ik dat meer dan de helft van zijn poot gewoon weg was.”

Hek

Eigenaars Skylar Craft (38) en Jessica James (32) vertelden dat ze de hond hadden vastgebonden nadat hij over het hek gesprongen was, maar hun verhalen liepen uiteen als hen gevraagd werd naar hoe lang het dier al vasthing en hoe lang het al gewond was. Ze beweerden dat ze het dier zelf hadden proberen te verzorgen omdat ze een dierenarts niet konden betalen, maar nergens was volgens de politie zelfs maar een spoor te vinden van eten of drinken voor het dier.





De hond – die volgens de eigenaars Lucifer heette, maar nu naar de naam Luke luistert – werd naar een opvangcentrum gebracht. Noah’s Arks Rescue deelde foto’s van het extreem magere dier en deed meteen een oproep op Facebook om geld te storten zodat het geholpen kon worden. Hij zal onder meer een operatie moeten ondergaan om de rest van zijn achterpoot af te zetten, zodat de infectie die hij daar heeft, zich niet verder kan verspreiden. (lees hieronder verder)

Omdat hij zo lang uitgehongerd werd, heeft de hond ook last van zijn buik. “En dat is eigenlijk nog gevaarlijker, want dat kan maken dat hij sterft”, klinkt het bij Noah’s Arks Rescue. “Arme Luke is een van de ergste gevallen die we in lange tijd binnenkregen. Het is haast niet te geloven dat hij nog de kracht heeft om twee stappen te zetten. Zijn ogen zijn in zijn oogkassen gezonken en geïnfecteerd. Ik heb al wat zieke honden gezien, maar dit is nog erger dan onmenselijk.”

Beter

Intussen gaat het wel al een beetje beter. “Luke verblijft hier nog maar enkele dagen en we hebben al ontdekt dat hij iedereen graag ziet en superlief is”, klinkt het nog. “Hij had een plek nodig waar hij zich veilig voelde en die heeft hij alvast gekregen bij ons.”