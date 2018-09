Amerikaans asiel smeekt om hulp: dieren moeten afgemaakt worden als er geen plaats is door orkaan Florence kg

14 september 2018

14u25

Bron: Washington Post 0 Dieren Net voor orkaan Florence de oostkust van de VS bereikte, smeekte een Amerikaans dierenasiel uit Pender County in North Carolina om hulp. Ze hebben dringend plaats nodig om meer dieren op te vangen en waarschuwen dat, indien er geen kooi meer vrij is, ze enkele van de huidige bewoners moeten inslapen. Daarom is het asiel wanhopig op zoek naar nieuwe baasjes. De oproep zorgde er gelukkig al wel voor dat veel dieren een nieuwe thuis kregen.

Manager Jewel Horton legt uit dat het asiel “plaats moet maken” omdat het bij wet verplicht wordt om alle dieren op te vangen. De enige manier waarop dat nog kan, is door de dieren af te maken, hoewel het centrum alles doet om dat te voorkomen, aldus Horton in een interview met The Washington Post. “Daarom smeken we om hulp.”

"Niet genoeg mensen"

In het verleden reageerden de omwonenden gelukkig snel op zulke smeekbedes. Zelfs voor de orkaan Matthew in 2016 schoten barmhartige dierenliefhebbers massaal te hulp om de beschikbare katten en honden op te vangen. Maar bij orkaan Florence werd gevreesd dat dat niet meer het geval zou zijn.



Omdat de orkaan recht afstevent op North Carolina, werden vele inwoners verplicht te evacueren. “Er zijn gewoon niet genoeg mensen om deze dieren op te vangen”, zei Horton. Bovendien laten veel van de gevluchte inwoners hun dieren achter in het asiel, waardoor de capaciteit verder slinkt. Zulke dieren worden overigens wel bijgehouden tot hun baasje terugkeert, klinkt het op Facebook. Voor de overige dieren is het asiel nu druk in de weer om een nieuwe thuis te zoeken, voor de orkaan hun regio bereikt.

Tot vijftig dieren gered

Tot nu toe zorgde de oproep voor een degelijke opkomst, waardoor euthanasie voorlopig nog niet aan de orde is. Er zijn dertig tot vijftig dieren gered in de dagen voor de storm. “Maar er zijn binnenkort nog veel meer dieren in nood”, nuanceert Horton. “De storm gaat ons te gronde richten. Als mensen niet adopteren en doneren, gaat het echt onze mogelijkheden inperken.”