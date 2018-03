Amazon ontslaat koerier die pakket op puppy laat vallen kg

09 maart 2018

18u28

Bron: Facebook, The Miami Herald 2 Dieren Een online filmpje toont hoe een koerier van Amazon een pakket argeloos op een puppy lijkt te gooien. De eigenaars van de hond reageerden woedend, en zetten de video meteen op Facebook. Daar verzamelde het al veel boze reacties. Intussen heeft Amazon de man de deur gewezen.

In de video hieronder is te zien hoe de koerier met de doos in de handen een hek nadert waarachter twee honden rondlopen. Zonder aarzelen heft hij het pakket over de railing en laat hij het vallen, in de richting van de puppy rechtsonder. Daarna registreert hij de bezorging en keert hij terug naar zijn wagen.

"Het kon hem niet schelen"

De beelden impliceren dat hij de jonge hond op de kop raakte, hoewel de eigenlijke botsing niet in beeld komt. Voor de eigenaars van de honden is de zaak echter duidelijk. “Deze kerel van Amazon gooide een pakje recht op mijn puppy en je kan zien dat het met opzet was. Het kon hem zelfs niet schelen,” schreef eigenaar Roly Andrade op Facebook. De doos woog ongeveer 3 kilo.

Ontslag

In een comment op de video laat zijn vriendin weten dat ze na het voorval contact had met Amazon. Die beloofde de zaak serieus te nemen en eventuele medische kosten te vergoeden als de hond gewond bleek. Volgens The Miami Herald werd de koerier inmiddels ontslagen.