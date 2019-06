Alsof het Jaws was: vissende vrienden staan oog in oog met grote witte haai mvdb

19 juni 2019

08u46

Bron: Facebook 14

Een grote witte haai heeft vijf vrienden maandag het absolute hoogtepunt uit hun visserscarrière bezorgd. Alsof het een scène uit de kaskraker ‘Jaws’ was, kwam de roofvis aan hun motorboot hangen waar hij gevaarlijk uithaalde naar een gele zak waarin haringmaatjes staken. De vijf bevonden zich toen bijna 50 kilometer in open zee voor de kust van New Jersey.

Op de video die Jeff Crilly op Facebook plaatste, zijn de vijf dolenthousiast. “Dude, da’s het coolste fucking thing dat ik ooit heb gezien. Oh my God!” is er onder andere te horen. Naast de haringmaatjes had de groep al een grotere gevangen vis als lokaas uitgeworpen. Het vriendengroepje had evenwel nooit verwacht om oog in oog te staan met zulke grote haai. Crilly schat dat de grote witte haai, ook mensenhaai genoemd, zeker 900 kilo woog. Op Facebook is hun filmpje al bijna 300.000 keer bekeken.