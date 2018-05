Als zelfs de tanden van dolfijnen worden verwijderd voor uw vermaak: Bali ware hel voor dieren in toeristische industrie ADN

22 mei 2018

12u42

Bron: ANP, World Animal Protection 261 Dieren Bali is een hel voor wilde dieren in gevangenschap. Tot die conclusie komt World Animal Protection na undercoveronderzoek bij toeristische dierenattracties op het eiland. Geen enkel park met olifanten, tijgers, dolfijnen en civetkatten voldoet ook maar aan de laagst mogelijke dierenwelzijnseisen. WAP roept toeristen op om alle vormen van entertainment met wilde dieren op Bali te vermijden.

Het rapport Wildlife Abusement Parks beschrijft de bevindingen uit 26 onderzochte parken in Bali, Lombok en Gili Trawangan, waar in totaal zo'n 1.500 dieren gevangen zitten. Zij worden ingezet voor circusshows, olifantenritten, zwempartijtjes met dolfijnen en het maken van selfies met orang-oetans. De onderzoekers troffen zelfs dolfijnen aan waarbij preventief de tanden waren afgevijld en verwijderd, zodat ze zeker geen zwemmende toeristen en trainers konden verwonden.

Karin Bilo van World Animal Protection: "Waar Bali een paradijs is voor de vakantieganger, blijkt het een hel voor wilde dieren in gevangenschap. We hebben vaker onderzoek gedaan naar dierenwelzijn in de toeristische sector, maar de misstanden op Bali zijn ongekend. In andere landen was er altijd wel een plek met entertainment waar het dierenwelzijn redelijk of goed was. In Thailand bijvoorbeeld kunnen we nog zeggen: ga naar die plaats en zeker niet naar die plek. Maar op Bali is er niet één."

Groot dierenleed

Veel toeristisch vermaak lijkt onschuldig. Maar achter de schermen gaat groot dierenleed schuil. Zo worden dieren al op jonge leeftijd bij hun moeder weggehaald en op grove wijze mishandeld om ze 'geschikt' te maken voor de toeristische uitstapjes. Ook de dagelijkse leefomstandigheden op Bali zijn gruwelijk. Dolfijnen leven in zwembaden van 10 bij 20 meter. Olifanten lopen de hele dag in de brandende zon met meerdere toeristen op hun zwakke rug, en orang-oetans hebben geen enkele bewegingsvrijheid bij het urenlange maken van toeristen-selfies. De dieren zullen dit moeten blijven doen tot hun dood.

"Kijk vooral niet naar eventuele mooie of goede beoordelingen op internet", zeg Karin Bilo. "Als je op een wild dier kunt rijden, ermee mag knuffelen of er een selfie mee kunt maken, dan kan je er zeker van zijn dat je bijdraagt aan ernstig dierenleed." World Animal Protection roept alle toeristen op om entertainment met wilde dieren op Bali te mijden. Ook roept World Animal Protection reisorganisaties op om hun verantwoordelijkheid te nemen en geen entertainment met wilde dieren meer aan te bieden.