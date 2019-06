Alligator met groot keukenmes in zijn kop beroert Texas ADN

15 juni 2019

16u47

Bron: CNN, Huffington Post 16 Dieren Toen Erin Weaver deze week een wandelingetje maakte aan een meer in Sugar Land, Texas, viel haar mond open. Wat zwom daar nu? Een alligator met… een keukenmes in zijn kop. Dat iemand het dier heeft proberen te verwonden of doden met een welgemikte messenworp zorgt voor veel beroering en woede in de Amerikaanse staat. Gelukkig ziet het er volgens experts waarschijnlijk erger uit dan het in werkelijkheid is.

Alligators zitten in het zuidoosten van de Verenigde Staten in zowat alle moerassen, meren en rivieren. Ook in het meer waar Erin donderdag voorbijkwam, leeft er een groep alligators. De Texaanse keek dan ook niet echt op toen een exemplaar voorbijzwom. “Maar toen draaide hij zich om en zag ik plots iets uit zijn hoofd steken”, vertelt Erin verbouwereerd aan KTRK. “Het leek op een steakmes en het leek heel dicht bij zijn oog te zitten.”

Bewust

Erin benadrukt dat er nog nooit problemen zijn geweest met de alligators in het meer. “Ik heb ze ook nooit agressief gezien. Als je langsloopt en ze schrikken, verdwijnen ze gewoon onder het water.”



Ze denkt dat dit het werk is van een dierenbeul. “Ik kan me niet inbeelden dat dit een daad van zelfverdediging was”, klinkt het. “Iemand heeft dit heel bewust gedaan. En ik kan niet geloven dat iemand zo wreed is om dit met één van onze alligators te doen. Het is verschrikkelijk.”

Sterk

Ondanks het immens pijnlijke aanzicht leek het dier zich verder normaal en gezond te gedragen. Volgens experts zal het dier waarschijnlijk ook overleven, dankzij zijn dikke huid en dito botten.

“Alligatorhuid is bedekt met veel benige platen die dienst doen als lichaamsbepantsering”, legt onderzoeker Frank Mazzotti aan CNN uit. “Bovendien is hun schedel heel dik.” Dat betekent dat objecten – zoals een keukenmes – kunnen vast komen te zitten in de schedel, zonder de hersenen te raken. Daar komt nog bij dat het bloed van alligators boordevol antibiotische eigenschappen zit die het genezingsproces kunnen versnellen.

Vrijdag heeft een team van jachtopzieners de bewuste alligator kunnen lokaliseren, maandag wordt hij diepgaander geëvalueerd. Afhankelijk van de ernst van de verwondingen wordt de alligator uit het meer gehaald en meegenomen voor observatie. Voorlopig is er nog geen dader gevonden.

Bekijk ook: