Allereerste populatie Europese bidsprinkhanen ontdekt in Vlaanderen KVDSa

17 oktober 2019

17u10

Bron: Belga 4 Dieren Op een heideterrein in Midden-Limburg heeft Natuurpunt een 8-tal Europese bidsprinkhanen gevonden. Het is de eerste keer dat een populatie van de warmteminnende soort opduikt in Vlaanderen, midden in een natuurgebied. Typisch voor bidsprinkhanen is hun paringsritueel, waarbij het vrouwtje het mannetje opeet, soms nog vóór het paren begint.

Het was in september dat de kleine populatie van een 8-tal volwassen Europese bidsprinkhanen gevonden werd. Nochtans bevindt de dichtstbijzijnde, gekende populatie zich op 180 kilometer. Het is aannemelijk dat één of meerdere dieren er gekomen zijn door bijvoorbeeld passief mee te liften met transport, waarna de bidsprinkhanen zich in de buurt hebben verspreid.

Warme zomers

Volgens Natuurpunt waren er waarschijnlijk in 2018 al bidsprinkhanen aanwezig, zoals een bevrucht vrouwtje of een eipakket. Mogelijk hebben de twee uitzonderlijk warme zomers van 2018 en 2019 een gunstig effect gehad op het voorkomen van de soort in het gebied.





De waarnemers waren ook getuige van het uitzonderlijk paringsritueel van de bidsprinkhaan: het vrouwtje beet nog vóór aanvang van de paring de kop van het mannetje af. Vervolgens ging de paring gewoon door, terwijl het vrouwtje het mannetje verder opat. Mogelijk zou het vrouwtje zo extra voedingsstoffen opnemen en meer levenskrachtige eieren en nakomelingen kunnen produceren. De paring zou ook langer duren wanneer het mannetje gelijktijdig wordt opgegeten, waardoor hij meer zaadcellen kan overbrengen.

Europese bidsprinkhanen komen algemeen voor in het Middellandse Zeegebied en op verschillende plaatsen in Centraal-Europa. Ze bereiken hun noordelijke grens normaliter in Wallonië, Duitsland en Polen. In Vlaanderen worden af en toe bidsprinkhanen gevonden, die bijna steeds meegelift zijn met voertuigen. In verschillende Europese landen breiden bidsprinkhanen langzaam maar zeker uit, wellicht als gevolg van klimaatverandering. Ook een verdere uitbreiding in ons land is dus aannemelijk.