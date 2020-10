Alle honden en katten ter wereld eten geven? Dan moet een gebied 16 keer zo groot als België worden verbouwd AW

13 oktober 2020

15u45

Om alle honden en katten ter wereld eten te kunnen geven is een gebied twee keer zo groot als het Verenigd Koninkrijk (of zestien keer zo groot als België) nodig. Dat een huisdier een impact heeft op de uitstoot van hun baasjes was al langer geweten, maar de recente resultaten die in het vakblad Global Environmental Change werden gepubliceerd zijn wel héél confronterend.

Tijdens hun onderzoek focusten de wetenschappers niet zozeer op de huisdieren, maar wel op hetgeen ze eten. Want wie een hond of kat in huis neemt, moet het dier natuurlijk ook eten geven. Meestal gaat het daarbij om droogvoeding (brokken) die voor de helft uit landbouwgewassen bestaat, denk daarbij aan maïs, rijst en tarwe. De andere helft bestaat uit dierlijke producten zoals vis of vlees.



Er werden maar liefst 280 soorten droogvoer onder de loep genomen die voornamelijk verhandeld worden in de Verenigde Staten en Europa, waar twee derde van het wereldwijde honden- en katteneten wordt verkocht.



Eenmaal de onderzoekers hadden onderzocht uit welke ingrediënten (de meeste) dierenvoeding bestaat, konden ze berekenen hoeveel landbouwgrond er precies nodig is om onze viervoeters te voeden.

Klimaatverandering

Wat blijkt? Om alle katten en honden wereldwijd eten te kunnen geven, moet er een gebied worden verbouwd dat maar liefst zestien keer zo groot is als België. De uitstoot die vrijkomt bij het verbouwen van dat gebied is goed voor zo’n 106 miljoen ton koolstofdioxide (CO2) per jaar. Ter vergelijking: de Filipijnen stoten jaarlijks ongeveer eenzelfde hoeveelheid CO2 uit.



“Het voeren van gezelschapsdieren speelt een aanzienlijke rol in de verandering van het milieu”, besluit Peter Alexander, onderzoeker aan de University of Edingburgh’s School of GeoSciences. “Huisdieren en de manier waarop we ze te eten geven, zou meegenomen moet worden in onze inspanningen om klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan.”