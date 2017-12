Alarm: er leven veel minder jachtluipaarden dan eerst gedacht FT

18u33 8 Marc De Roeck Dieren Er blijven in zuidelijk Afrika veel minder jachtluipaarden over dan tot nog toe werd aangenomen. Wetenschappers ijveren voor een beschermde status voor het dier.

Met steun van de National Geographic Society bracht een team van zeventien wetenschappers de overblijvende jachtluipaarden in kaart in Zuidelijk Afrika. Daartoe behoren Angola, Botswana, de Comoren, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibië, Swaziland, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Uit onderzoek blijkt dat nog maar 3.577 dieren werden geteld in een leefgebied van zo’n 789.700 vierkante kilometer. Dat is bijna een vijfde minder dan waar de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN) van uitgaat. Bovendien leeft de meerderheid van de jachtluipaarden - 55 procent - in amper twee habitats.

Voor de telling maakten de wetenschappers gebruik van gps-data en wetenschappelijke observaties, maar ook van observaties door het grote publiek. "Voor een fotogenieke soort zoals de cheetah is het gebruik van toeristische foto’s en video’s een innovatieve en goedkope manier, vooral in natuurparken die druk gezocht worden", zegt Florian Weise, bioloog aan de Duke University en hoofdauteur van de studie.

Vallen

De studie vraagt ook aandacht voor de status van jachtluipaarden op privégronden, omdat amper 18,4 procent van het leefgebied van de dieren in beschermde gebieden ligt. Vooral in Namibië leven veel dieren in regio’s waar ook vee gehouden wordt.

Uit interviews met boeren die hun land delen met jachtluipaarden blijkt dat bijna de helft (49,7 procent) het dier als een bron van conflicten ziet, en dat meer dan een kwart de dieren actief bestrijdt met bijvoorbeeld vallen. "Samenwerken met boeren is essentieel om de toekomst van de cheetah zeker te stellen", zegt Weise nog.

De auteurs scharen zich achter de recente oproep van de Zoological Society of London aan de IUCN om de status van het jachtluipaard te veranderen van ‘kwetsbaar’ naar ‘bedreigd’. Dat zou meer bewustzijn creëren voor de precaire staat van de populatie en fondsen vrijmaken voor onderzoek en bescherming.