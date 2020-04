Al meer dan tien wolven in ons land gespot: “We worden het wolvenkruispunt van Europa” SVM

26 april 2020

08u37

Bron: Radio 1 48 Dieren In ons land zijn nu al meer dan tien wolven gespot. In Wallonië zijn dit jaar vier nieuwe exemplaren ontdekt. Dat brengt het aantal op zes, want vorig jaar liepen er ook al twee rond. Het gaat in totaal om vier mannetjes die alleen rondlopen en sinds kort ook een wolvenkoppel in de Hoge Venen. In Vlaanderen passeerden al vijf wolven de revue.



Naya werd vermoord in Hechtel-Eksel in mei 2019, Roger werd doodgereden in Opoeteren in maart 2018. Voorts is er nog het koppel August en Noëlla in Noord-Limburg, en de recente zwerver-zonder-naam in Herentals en Wiekevorst. Alle Vlaamse wolven zijn via Nederland vanuit Duitsland gekomen. Van August wordt vermoed dat hij zelfs helemaal vanuit Polen is komen aanlopen. De Waalse wolven komen uit Frankrijk.

Opvallend: ons land werd als een van de laatste in Europa bezet door wolven. Volgens Jan Loos van meldpunt Welkomwolf zijn we nu echter goed op weg om het kruispunt bij uitstek te worden. “Er zijn twee nieuwe wolven bijgekomen uit Frankrijk en er is een wolvin aangekomen op de Hoge Venen”, klinkt het op Radio 1.

“Na anderhalf jaar kan ze eindelijk een koppel vormen met het mannetje dat al die tijd zat te wachten op een partner. Die Franse en Duitse wolven hebben elkaar bijna tweehonderd jaar lang niet ontmoet. Op termijn zullen daar ook gemixte koppels van komen en dat zal de Europese wolvenpopulatie zeker een duwtje in de rug geven. Het is echter moeilijk te voorspellen hoeveel roedels er zullen bijkomen.”

De opmerkelijke gasten hoeven trouwens geen angst in te boezemen . “Wolven hebben eerder schrik van mensen. Schapenhouders moeten daarentegen wel de nodige maatregelen nemen.”

Wie denkt een wolf opgemerkt te hebben, kan dat steeds melden op welkomwolf.be.



